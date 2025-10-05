درة تهنئ زوجها بعيد ميلاده: الحياة مغامرة جميلة |فيديو

هنّأت الممثلة التونسية درة زوجها المهندس هاني سعد في عيد ميلاده، حيث نشرت فيديو رومانسي مجمع لأبرز صورهما معاً .

وكتبت درة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"احتفل بشخصيتك الرائعة، وبالشخصية التي ستصبح أكثر روعة ، أتمنى لك رحلةً مليئةً بالأمل والعزيمة ،أتمنى لك كل التوفيق في عيد ميلادك. الحياة مغامرةٌ جميلة، واليوم هو اليوم المثالي للاحتفال بمدى ما وصلتِ إليهِ وإلى أي مدى يمكنك الوصول، عيد ميلاد سعيد يا زوجي العزيز و حبيبي".

https://www.instagram.com/reel/DPbR1fADO5O/?igsh=bjhuNTgzemczeG03



وقالت درة في لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان عبر برنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد:"من دواعي فخري أن يتم تكريمي بجائزة تحمل اسم الفنان الكبير محمود ياسين، ابن بورسعيد، وصاحب الأعمال الخالدة التي شكلت وجداني الفني، وكان سببًا مباشرًا في حبي للسينما المصرية منذ طفولتي".



وأشادت درة بأجواء المهرجان وخصوصية إقامته في محافظة بورسعيد، واصفة المدينة بأنها تجمع بين الجمال والطابع التاريخي، مما أضاف بُعدًا خاصًا لتجربتها هناك، قائلة:"بورسعيد مش بس مدينة جميلة، هي محافظة لها تاريخ مهم، وده شجعني جدًا أكون جزء من المهرجان سواء بالحضور أو بالمشاركة بفيلمي".