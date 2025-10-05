رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الذكاء الاصطناعي ويرحب بالدفعة الأولى.. صور

أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بزيارة إلى طلاب كلية الذكاء الاصطناعي (الدفعة الذهبية) الدفعة الأولى وذلك في قاعات الدراسة بكلية الدراسات العليا بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد فرج، عميد كلية الذكاء الاصطناعي، والأستاذ أشرف علي، الأمين العام المساعد لجامعة الأزهر.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بطلاب الكلية، مؤكدًا أن جامعة الأزهر من الجامعات المتميزة عالميًّا وفقًا لمختلف التصنيفات الدولية، لافتا إلى أنها كانت في المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية وفقًا لتقرير التايمز الدولي للتعليم العالي العام الماضي.

وأكد رئيس الجامعة أن الكلية حظيت بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فقد بدأ العام الدراسي بكليات جديدة وبرامج متميزة كان في مقدمتها كلية الذكاء الاصطناعي التي شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن افتتاح كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة يعكس رؤيتها واتجاهها نحو الاهتمام بالتعليم التكنولوجي جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بالتعليم العربي والشرعي.

من جانبه أكد الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على المضي قدمًا في جميع المجالات التي من شأنها أن تسهم في بناء شخصية الطالب وتجعله شخصية قيادية تسهم في بناء الوطن وتحقيق رؤية مصر 2030 نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأعلن بكري أنه في هذا الإطار فقد تم وضع خطة عمل واضحة للنهوض والارتقاء بالأنشطة الطلابية جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بالعملية التعليمية.