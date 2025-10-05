قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"أسطورة الجيوش".. الداخلية تهدي القوات المسلحة أغنية وطنية جديدة في ذكرى انتصارات أكتوبر| فيديو
مدرب بيراميدز يدير مواجهة الجيش الرواندي من المدرجات.. تفاصيل
اختفاء لوحة آثرية من مقبرة خنتي كا بسقارة.. ماذا حدث؟
روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل عالميا
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الذكاء الاصطناعي ويرحب بالدفعة الأولى.. صور

محمد شحتة

أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بزيارة إلى طلاب كلية الذكاء الاصطناعي (الدفعة الذهبية) الدفعة الأولى وذلك في قاعات الدراسة بكلية الدراسات العليا بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد فرج، عميد كلية الذكاء الاصطناعي، والأستاذ أشرف علي، الأمين العام المساعد لجامعة الأزهر.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بطلاب الكلية، مؤكدًا أن جامعة الأزهر من الجامعات المتميزة عالميًّا وفقًا لمختلف التصنيفات الدولية، لافتا إلى أنها كانت في المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية وفقًا لتقرير التايمز الدولي للتعليم العالي العام الماضي.

وأكد رئيس الجامعة أن الكلية حظيت بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فقد بدأ العام الدراسي بكليات جديدة وبرامج متميزة كان في مقدمتها كلية الذكاء الاصطناعي التي شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن افتتاح كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة يعكس رؤيتها واتجاهها نحو الاهتمام بالتعليم التكنولوجي جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بالتعليم العربي والشرعي.

من جانبه أكد الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على المضي قدمًا في جميع المجالات التي من شأنها أن تسهم في بناء شخصية الطالب وتجعله شخصية قيادية تسهم في بناء الوطن وتحقيق رؤية مصر 2030 نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأعلن بكري أنه في هذا الإطار فقد تم وضع خطة عمل واضحة للنهوض والارتقاء بالأنشطة الطلابية جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بالعملية التعليمية.

الازهر جامعة الأزهر كلية الذكاء الاصطناعي كليات الأزهر الدفعة الذهبية

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

أرشيفية

سوريا.. بدء عمليات الفرز في بعض مراكز انتخابات مجلس الشعب

ترامب ونتنياهو و خليل الحية

تصعيد سياسي وعسكري.. نتنياهو يلوح بالعودة للقتال إذا لم تفرج حماس عن الأسرى

بالصور

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

