مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم على الطريق الدولي بالبحيرة

لقي شخص في العقد الرابع مصرعه، بينما أصيب آخر بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، قبل قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند الكيلو 17 بالطريق الدولي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند الكيلو 17 بالطريق الدولي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

بالفحص تبين وفاة:- متولي فؤاد السيد عوض الله" 35 عاما، مقيم ميت غمر محافظة الدقهلية، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أسفر الحادث عن إصابة صلاح عبده عوض الله" 79 عاما، مقيم بميت غمر محافظة الدقهلية، مصاب بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وجار تقديم الخدمات الطبية للمصاب، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.