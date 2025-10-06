محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكارية في ذكرى نصر أكتوبر

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن، في إطار احتفالات محافظة الغربية بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد شريف ذكي ممثل قطاع الأمن الوطني بالغربية، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد،ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ونيافة الأنبا إغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، والدكتور مجدي السعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والشيخ نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

احتفالات نصر أكتوبر

وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسلام الشهيد، في تقليد وطني أصيل يجسد روح الوفاء والعرفان لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن أرض مصر وصونًا لكرامتها، كما تمت قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة.

وحرص محافظ الغربية على تهنئة الحضور بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مؤكدًا أن نصر أكتوبر المجيد سيظل صفحة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، ومصدر فخر لكل الأجيال، مشيرًا إلى أن ما تحقق في السادس من أكتوبر عام 1973 من إنجاز عسكري فريد غيّر موازين القوى وأعاد لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها.

وأعرب “الجندي” عن تقديره العميق لرجال القوات المسلحة البواسل الذين يواصلون أداء رسالتهم المقدسة في حماية الوطن وصون مقدراته، مؤكدًا أن بطولات وتضحيات رجال الجيش المصري ستبقى نبراسًا يُضيء طريق الجمهورية الجديدة، ودافعًا لمزيد من العمل والعطاء من أجل بناء مستقبل يليق بمكانة مصر.

كما وجّه المحافظ التحية لأرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين قدّموا حياتهم دفاعًا عن أمن البلاد واستقرارها، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وقيادتها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت راية القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.