قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفوجراف.. نهضة عمرانية وخدمية كبرى تغير وجه سيناء ومدن القناة
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكارية في ذكرى نصر أكتوبر

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن، في إطار احتفالات محافظة الغربية بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد شريف ذكي ممثل قطاع الأمن الوطني بالغربية، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد،ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ونيافة الأنبا إغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، والدكتور مجدي السعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والشيخ نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

احتفالات نصر أكتوبر 

وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسلام الشهيد، في تقليد وطني أصيل يجسد روح الوفاء والعرفان لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن أرض مصر وصونًا لكرامتها، كما تمت قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة.

وحرص محافظ الغربية على تهنئة الحضور بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مؤكدًا أن نصر أكتوبر المجيد سيظل صفحة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، ومصدر فخر لكل الأجيال، مشيرًا إلى أن ما تحقق في السادس من أكتوبر عام 1973 من إنجاز عسكري فريد غيّر موازين القوى وأعاد لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها.

وأعرب “الجندي” عن تقديره العميق لرجال القوات المسلحة البواسل الذين يواصلون أداء رسالتهم المقدسة في حماية الوطن وصون مقدراته، مؤكدًا أن بطولات وتضحيات رجال الجيش المصري ستبقى نبراسًا يُضيء طريق الجمهورية الجديدة، ودافعًا لمزيد من العمل والعطاء من أجل بناء مستقبل يليق بمكانة مصر.

كما وجّه المحافظ التحية لأرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين قدّموا حياتهم دفاعًا عن أمن البلاد واستقرارها، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وقيادتها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت راية القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اخبار محافظة الغربية احتفالات نصر أكتوبر رمز العزة والكرامة الوطنية العيد القومي بمحافظة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

الخطيب

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

سيد عبدالحفيظ

سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

السودان

شبكة أطباء السودان: 13 قتيلا و19 مصابا في قصف الدعم السريع للفاشر

السلع

تموين القاهرة: خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وزير الثقافة

الثقافة: 500 فعالية فنية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

ولاية أمريكية تقرر فجأة إلغاء رخص قيادة سائقي الشاحنات لغير المواطنين

تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية

تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد