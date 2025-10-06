قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مستقبل وطن مشيدا بدور العمال في حرب أكتوبر: جنود في معركة الإنتاج

محمد رمضان، أمين العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة
محمد رمضان، أمين العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة
عبد الرحمن سرحان

أكد محمد رمضان، أمين العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إنه بين صفحات المجد الوطني الخالدة، تبقى حرب السادس من أكتوبر عام 1973 علامة مضيئة في تاريخ الأمة المصرية، لم تكتبها المدافع وحدها، بل سطرتها أيضًا سواعد العمال الشرفاء الذين حملوا على عاتقهم مهمة دعم الوطن بكل ما يملكون من جهد وإخلاص وإرادة لا تلين.

وأضاف "رمضان"، في بيان، أن عمال مصر كانوا جنودًا في معركة الإنتاج كما كان المقاتلون جنودًا في معركة السلاح، ولم يهدأ لهم بال، ولم تتراجع لهم عزيمة، فكل مصنع كان جبهة، وكل ورشة كانت موقعًا من مواقع الشرف، وكانوا يعملون في صمت وإصرار، يمدّون جبهات القتال بما تحتاجه من معدات وذخائر وآلات، مؤمنين أن عرقهم هو وقود النصر، وأن قوتهم هي سند الجيش والشعب معًا.

أوضح "رمضان" أنه في تلك الأيام العصيبة، وقف العامل المصري شامخًا، لا يعرف اليأس طريقًا إليه، أصلح ما تهدم، وشغّل ما تعطل، وبنى ما دُمّر، وأعاد للحياة دورتها فوق أرضٍ حاول العدو أن يطفئ نورها، فإذا بها تشتعل إيمانًا وصمودًا، وكان شعارهم في تلك المرحلة: "سنعمل حتى آخر نفس.. وسننتصر حتى آخر قطرة عرق".

وأشار أمين العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أنه لم يكن الدعم ماديًا فقط، بل كان معنويًا وإنسانيًا؛ حيث وقف العمال صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والعسكرية، يرسخون في الوجدان المصري معنى أن الوطن لا يُحفظ إلا بالعمل، ولا يُبنى إلا بالتكاتف، وكانت المصانع ميادين للشرف، والعمال حراسًا للثبات الوطني في وجه كل التحديات، لافتا إلى أن دور عمال مصر في حرب أكتوبر لم يكن استثناءً من التاريخ، بل هو امتدادٌ لدورهم في معارك البناء بعد النصر، فهم الذين أعادوا تشغيل المصانع المتهالكة، وأعادوا رسم خريطة الإنتاج الوطني، وأثبتوا للعالم أن سواعد المصريين قادرة على هزيمة المستحيل.

ولفت إلى أننا اليوم، ونحن نعيش في ظل قيادة سياسية رشيدة تعمل على بناء الجمهورية الجديدة، نؤكد أن عمال مصر هم وقود التنمية وأساس النهضة، وأن روح أكتوبر ما زالت تسري في عروقهم، بنفس الإصرار والإيمان بأن العمل عبادة، والإخلاص للوطن عهد لا يسقط بالتقادم، متقدمًا بخالص التقدير والعرفان إلى القيادة السياسية الحكيمة على دعمها المتواصل لكل ما من شأنه رفعة الطبقة العاملة المصرية ودعمها في مواصلة مسيرتها الوطنية.

شدد على أن ما قدمه عمال مصر في حرب أكتوبر هو نبراس نهتدي به في حاضرنا، ودافع نستمد منه قوتنا لبناء مستقبل يليق بعظمة هذا الوطن، فجهود اليوم هي امتداد لأمجاد الأمس، وبسواعدنا جميعًا سنصنع بإذن الله مرحلة جديدة من النجاح والعزة والكرامة.

حزب مستقبل محافظة الجيزة محمد رمضان حزب مستقبل وطن

