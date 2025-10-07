عودة أفضل عروض iPad Air بمعالجات M3 قبل Prime Day

قبل أيام من انطلاق حملات التخفيضات السنوية، عاد موقع أمازون ليقدّم خصومات قياسية (150 دولار) على جميع نسخ iPad Air (M3) بقياسي 11 و13 إنش، بإصدارات من 128 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت، ودون الحاجة لاشتراك Prime.

يجعل هذا الجهاز خطاً من أفضل أجهزة التابلت من حيث القيمة مقابل السعر لمحبي أجهزة أبل اللوحية.

ميزات الجهاز وملاحظات المراجعين

يتمتع iPad Air M3 بمعالج قوي، عمر بطارية طويل، صوتيات ممتازة، وجودة تصنيع عالية، وشاشة Liquid Retina IPS بجودة عرض جيدة وإن كانت بحاجة لتحسينات في معدل التحديث (كان من الأفضل دعم 90Hz).

التصميم لم يتغير كثيراً عن الأجيال الماضية لكنه يبقى عملياً وأنيقاً. لا ترفق أبل لوحة مفاتيح أو قلم مع الجهاز، بخلاف بعض عروض المنافسين من أندرويد، مما يؤثر في القرار لمن يرغب في تجربة إنتاجية متكاملة.

القيمة السوقية والتوقيت

الخصومات الحالية قد تمنح فرصة شراء مبكرة لمن يهتم بالحصول على الجهاز بأسرع وقت وأقل تكلفة، قبل بداية موسم تخفيضات Prime Day الأكبر، مع انخفاض محدود لمخاطر تراجع الأسعار أكثر لاحقاً.

يرى البعض أن iPad Air يجمع بين الأداء والسعر بطريقة تتفوق أحياناً على الأجهزة الأغلى من أبل أو سامسونج.