فيضان زانكلين الضخم.. قصة حدث ضخم غير مسار البحر المتوسط
مباحثات بين بوتين ونتنياهو حول 3 قضايا مهمة
السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"
قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
توك شو

بالتزامن مع انتصارات أكتوبر.. مدير حملة العناني: فوزه بمنصب مدير اليونسكو لحظة مشرفة

خالد العناني
خالد العناني
هاني حسين

علّق السفير وائل عبد الوهاب، مدير حملة الدكتور خالد العناني للترشح على منصب مدير عام منظمة اليونسكو، على سعادته وفخره بمشاعر مختلطة بعد فوز الدكتور خالد العناني باكتساح في التصويت بالمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، والذي أسفر عن فوزه بمنصب المدير العام الجديد للمنظمة، خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، بعد حصوله على 55 صوتًا مقابل صوتين فقط للمرشح المنافس.

 وقال : "مشاعر ممتزجة بين السعادة، ونحمد ربنا على الفوز الكاسح والتاريخي. نحن فخورون بهذا الفوز، وفخورون بأن مصر استطاعت أن تُسمع صوتها في العالم، وأن تُظهر انتقالها الثقافي والتعليمي ورصيدها الحضاري أمام الجميع".


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"أتخيل أنها المرة الأولى التي تعبر فيها شخصية مصرية وعربية هذا العبور، تزامنًا مع عبور أكتوبر... وكانت لحظة مشرفة جدًا".


وردًا على التصويت الكاسح بإجمالي 55 صوتًا، علّق قائلاً:"رقم غير مسبوق، وكنا متوقعين الفوز لأننا عملنا هذه المرة بشكل منهجي، وبدأنا مبكرًا منذ بداية عام 2022، ومررنا بمراحل متعددة".


وعن أصعب المراحل، قال:"صعب أن أحدد مرحلة بعينها، لأن كل مرحلة لها تحدياتها. في الحملات الانتخابية لا ندرك حجم التحدي في كل مرحلة إلا بعد أن نبتعد عنها. على سبيل المثال، واجهتنا انتقادات بأن البعض لا يريد للعرب أن يتولوا هذا المنصب، وانتقادات أخرى مثل: أنتم قدمتم أكثر من مرة ولم تفوزوا، وهذا كنا نسمعه في الداخل المصري أحيانًا، خلال الاجتماعات الوطنية. كنا نلاحظ أحيانًا حالة من عدم اليقين حول قدرتنا على الفوز".


وأشار إلى أن:"فريق الحملة كان حالماً وواثقًا، وكان معظمه من الشباب. صدّقنا حلمًا كثير من الناس لم يصدقوه".


وعن مشاعر الدكتور خالد العناني بعد إعلان نتيجة الانتخابات، قال: "بعد التصويت، وقف أمام المجلس التنفيذي وألقى كلمة، واستمع لكلمات التهاني من الدول، ومن بينها كلمة وزير الخارجية، السفير بدر عبد العاطي

العناني خالد العناني مصر اخبار التوك شو اليونسكو

