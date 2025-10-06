"الوطنية للإعلام" تهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

هنأت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال انتخابات المجلس التنفيذي في دورته الـ222 التي عُقدت اليوم بمقر المنظمة في باريس.



وأكد المسلماني -في بيان اليوم /الإثنين/- أن فوز المرشح المصري بهذا المنصب الدولي الرفيع يُعد تتويجًا للدبلوماسية المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعكس تقدير المجتمع الدولي للكفاءات المصرية وقدرتها على الإسهام الفعّال في دعم أهداف اليونسكو في مجالات التعليم والثقافة والعلوم.



وأضاف أن هذا الفوز يمثل امتدادًا للدور الريادي لمصر في دعم الحوار الثقافي والحفاظ على الهوية الحضارية والإنسانية، متمنيًا للدكتور خالد العناني التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

