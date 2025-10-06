عمرو موسى: انتخاب شخصية مصرية لرئاسة اليونسكو تقدير لدور مصر التاريخي في دعم الثقافة العالمية

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنّ فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو يمثل حدثًا مهمًا وفخرًا لمصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظمة تُعد من أهم مؤسسات النظام الدولي متعدد الأطراف، وأن انتخاب شخصية مصرية معروفة بثقافتها وخبرتها يعد تقديرًا لدور مصر التاريخي في دعم الثقافة العالمية.

وتابع، أنّ العناني يمتلك برنامجًا مقنعًا تحدث به أمام الدول الأعضاء، ما جعله يحظى بثقتهم، مؤكدًا أن المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة للغاية في ظل مرحلة تشهد حديثًا عالميًا عن تجديد النظام الدولي.

وذكر، أن المدير العام الجديد لليونسكو سيكون عليه أن يقود عملية إعادة تنشيط المنظمة وتجديد دورها في الثقافة والتراث العالمي، واستعادة الثقة على المستوى الدولي، لاسيما من الدول التي انسحبت أو جمدت عضويتها.

وشدد على أهمية دعم الدكتور العناني في هذه المرحلة الدقيقة، متمنيًا له التوفيق في مهمته التي تأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى تعزيز التعاون الثقافي والإنساني عبر المؤسسات الدولية.