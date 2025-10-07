قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأونروا: قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مكانا آمنا للأطفال في غزة
لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025
أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
قصة السيارة بورشه 911 النادرة.. 14 نسخة فقط
دعاء المغفرة من الذنوب عند سماع الأذان.. لا تفوت ثوابه
إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تواصل قصف المناطق الشرقية والشمالية في غزة
انقطاع الكهرباء في خاركيف الأوكرانية نتيجة قصف روسي للبنبة التحتية
ترامب: يجب على الديمقراطيين السماح لحكومتنا بإعادة فتح أبوابها قبل العمل معهم مجددا
وزير الخارجية: شخصية العناني ستُثري عمل المنظمة وتقودها لأداء رسالتها الإنسانية
عبادة خفية يحبها الله وتطفئ غضبه.. تعرف على ثواب الصدقة وفضلها
ياسر ريان: صلاح العمود الأساسي لمنتخب مصر.. وإسماعيل كان يستحق التواجد

رباب الهواري

قال ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق خلال تواجده ضيفًا ببرنامج ستاد المحور إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يعتمد على مجموعة محددة من اللاعبين، مؤكدًا أنه لا يخرج كثيرًا عن هذه المجموعة منذ بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأوضح الريان أن محمد صلاح يُعد العمود الأساسي للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن اختيارات حسام حسن أصبحت معروفة للجميع بحكم ثبات قناعاته الفنية.

وأضاف: “نحن نلعب باسم مصر وليس باسم أشخاص، وكل من يرتدي قميص المنتخب يجب أن يكون الأجدر فنيًا وبدنيًا بالمشاركة”.

وتابع نجم الأهلي السابق: “قائمة المنتخب الأول وقائمة المنتخب الثاني المشاركة في كأس العرب محترمتان للغاية، وجميع اللاعبين يستحقون التواجد مع الفراعنة”.

واختتم الريان تصريحاته قائلاً: “كنت أتمنى مشاركة محمد إسماعيل مع المنتخب الأول، بينما أرى أن الونش يتم استبعاده من المنتخب الثاني”.

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

زوجة نجم الزمالك الراحل توجه رسالة تحية شكر وتقدير لرجال حرب أكتوبر

هل تغيير المسدد لركلة الجزاء صحيح إذا أُعيدت اللعبة؟.. الصباحي يوضح

فكري صالح: أرفع القبعة لأبطال وقيادات مصر في حرب أكتوبر المجيدة

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

