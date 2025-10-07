ياسر ريان: صلاح العمود الأساسي لمنتخب مصر.. وإسماعيل كان يستحق التواجد

قال ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق خلال تواجده ضيفًا ببرنامج ستاد المحور إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يعتمد على مجموعة محددة من اللاعبين، مؤكدًا أنه لا يخرج كثيرًا عن هذه المجموعة منذ بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأوضح الريان أن محمد صلاح يُعد العمود الأساسي للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن اختيارات حسام حسن أصبحت معروفة للجميع بحكم ثبات قناعاته الفنية.

وأضاف: “نحن نلعب باسم مصر وليس باسم أشخاص، وكل من يرتدي قميص المنتخب يجب أن يكون الأجدر فنيًا وبدنيًا بالمشاركة”.

وتابع نجم الأهلي السابق: “قائمة المنتخب الأول وقائمة المنتخب الثاني المشاركة في كأس العرب محترمتان للغاية، وجميع اللاعبين يستحقون التواجد مع الفراعنة”.

واختتم الريان تصريحاته قائلاً: “كنت أتمنى مشاركة محمد إسماعيل مع المنتخب الأول، بينما أرى أن الونش يتم استبعاده من المنتخب الثاني”.