محافظات

ذوي الهمم بمطروح يحيون الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

احتفالات ذوى الهمم بانتصارات اكتوبر
احتفالات ذوى الهمم بانتصارات اكتوبر
ايمن محمود

أقامت مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم احتفالية كبري بالذكرى ال52 " لانتصارات 6 من أكتوبر" تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بحديقة كليوباترا بمدينة مرسى مطروح ، بحضور الدكتورة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح والشيخ عبد الحكيم سلطان مدير عام منطقة وعظ مطروح ورئيس لجنة الفتوي والشيخ كارم أنور عفيفي واعظ اول بمنطقة وعظ مطروح.

اكدت الدكتورة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح  ان احتفالات أكتوبر تعبر عن النصر والاستقرار، وتُحيي ذكرى الشهداء وتُظهر تقديرًا لتضحياتهم خاصة عندما تأتي في احتفالية لأبنائنا من ذوي الهمم. 

وأضافت أن الاحتفالية تهدف إلى رسم البسمة على وجوه أبنائنا وبث روح الولاء والانتماء للوطن ، مشيدة بدور المؤسسة المجتمعي الفاعل .

بينما أكد الشيخ عبد الحكيم سلطان مدير عام منطقة وعظ مطروح ورئيس لجنة الفتوي أن استدعاء ذكرى النصر ليس مجرد ذكري للماضي، بل هو روح للمستقبل، واستنهاض للهمم، وتجديد للعهد مع الوطن، ليظلَّ الأزهر الشريف هم من يحملون رسالة الوعي والبناء في حب مصر ، لشبابنا وكل فئات المجتمع مضيفا عندما تأتي الاحتفالية من مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم ونشارك معا في الدمج لاحتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة فهي افضل ذكري نحتفل بها .

وأشار الشيخ كارم أنور عفيفي واعظ اول بمنطقة وعظ مطروح الي إن نصر أكتوبر هو نصر الإيمان والإرادة، قبل أن يكون نصرًا عسكريًّا، مشيرًا إلى أن ما تحقق في السادس من أكتوبر سيظل درسًا خالدًا في التضحية واليقين والعزيمة، مؤكدًا أننا تفخر أن يشاركونا ذوي الهمم في الاحتفالات الوطنية لبناء وعي وترسيخ قيم الانتماء.

من جانبه أكد عبد الرازق ابراهيم إمام رئيس مجلس أمناء مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم والتنمية المجتمعية احتفالات المؤسسة بانتصارات السادس من أكتوبر في الذكري 52 من خلال برنامج ترفيهي تفاعلي يشارك فيه جميع الأطفال ومن ذوي الهمم ليشمل اغاني وطنية لفريق الكورال وأمسية شعرية وحفل للرسم بمناسبة لانتصارات السادس من أكتوبر  وفقرات للساحر.

وقد سادت احتفالية مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم أجواء مبهجة تسودها المحبة والاهتمام بالتزامن مع احتفالات مصر الغالية يوم العزة والكرامة وشهر الانتصارات ، لتجسد روح النصر والاعتزاز بالهوية الوطنية، وترسخ دور القوة الناعمة لأبنائنا من ذوي الهمم لتعمّق الانتماء وتستحضر قيم البطولة والتضحية .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق نظّمت جامعة مطروح احتفالية بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، والذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود إبراهيم عباس، مستشار رئيس الجامعة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وعدد كبير من طلاب الجامعة

استهلت فعاليات اليوم بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه التقاط صورة تذكارية جماعية لرئيس الجامعة والقيادات الأكاديمية مع الطلاب، تلاها تقديم عرض تعريفي بالكليات والبرامج الدراسية والخدمات الطلابية المقدمة، كما تم تكريم عدد من الطلاب من ذوي الهمم تقديرًا لتميزهم في مختلف الأنشطة الأكاديمية والطلابية.

وفي كلمته، قدّم الدكتور عمرو أحمد المصري التهنئة لأسرة جامعة مطروح بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، كما هنّأ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا حرص الجامعة على تهيئة المناخ الأكاديمي المناسب ودعم الأنشطة الطلابية باعتبارها أحد الركائز الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وإعداد جيل واعٍ قادر على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ألقى الدكتور ياسر غنيم  عميد كلية علوم الرياضة ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، كلمة هنّأ خلالها الطلاب الجدد والقدامى، مشيدًا بجهود الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الإبداع والتميز في مختلف المجالات.


 

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح اكتوبر

