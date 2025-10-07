قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ائتلاف معلمي مصر يطالب بصرف “حافز المعلمين الجديد” للاداريين في المدارس
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين من نوفمبر المقبل
حقيقة تفاوض الأهلي مع لاعب أرجنتيني بديلا لـ ديانج
رئيس الوزراء: "تلال الفسطاط" في اللمسات النهائية.. وستكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط
رحل جسدا لكنه باقٍ.. رئيس جامعة الأزهر: أحمد عمر هاشم علامة بارزة في علوم الحديث
أنت تطول تكون سبب في ضحك الناس .. باسم يوسف يعلق على وصفه بـ الأراجوز
وزير الزراعة لصدى البلد: ملتزمون بتقديم الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين
رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى شرم الشيخ غدا للمشاركة في مفاوضات غزة
بعد ارتفاع عددهم لـ 11 شخصا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
رئيسة وزراء الدنمارك: ترامب قد يعود للاهتمام بجرينلاند.. وسكانها يعيشون في خوف من طموحاته
سكولز يهاجم محمد صلاح: لم يعد كما كان .. قراراته خاطئة باستمرار
مصرع شاب أسفل عجلات قطار في قنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحديث macOS يقطع الاتصال بين تطبيق البريد الإلكتروني في ماك وخدمات Outlook

macOS
macOS
احمد الشريف

واجه مستخدمو تطبيق Apple Mail من مالكي أجهزة الماك مشكلة كبيرة بعد تثبيت تحديث macOS Tahoe 26.0.1، حيث بات من شبه المستحيل إضافة أو تسجيل الدخول إلى حسابات Outlook وHotmail وLive.

 ظهرت رسائل خطأ مثل “فشل المصادقة” أو “تعذر التحقق من اسم الحساب أو كلمة المرور”، الأمر الذي تسبب في إزعاج شريحة واسعة من المستخدمين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على دمج كافة حساباتهم ضمن تطبيق البريد الافتراضي.

الحلول المقترحة وأثر المشكلة على تجربة الاستخدام

وبالرغم من اقتراح حلول مؤقتة مثل التحديث من خلال بروتوكول IMAP، إلا أن تلك الحلول لا تنجح دائماً مع جميع المستخدمين.

 أشارت أبل في بعض الحالات إلى ضرورة استخدام تطبيق Outlook المستقل أو التحقق من البريد عن طريق المتصفح، بدلاً من الاعتماد على تطبيق البريد الخاص بنظام ماك. المعضلة لم تشمل جميع المستخدمين، إذ بقيت حسابات Gmail وiCloud وExchange تعمل بشكل سليم.

غياب التشخيص الرسمي واحتمال استمرار المشكلة

ما يزيد من تعقيد الأمر هو عدم صدور أي بيان أو تحديث رسمي من Apple أو Microsoft حتى اللحظة، واستمرار المشكلة عند شريحة من المستخدمين رغم تعدد نسخ النظام المستخدمة.

 وقد يكون السبب الحقيقي في طريقة المصادقة بين الشركات أو اندماج تطبيق Authenticator الخاص بـMicrosoft مع النظام الجديد. الأمر يدعو لمزيد من الحذر عند تثبيت التحديثات الجديدة أو تغيير إعدادات البريد الإلكتروني.

macOS Outlook Hotmail

