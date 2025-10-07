قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية
مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
كيفية التوقف عن سلوك سب الدين.. أمين الإفتاء يوصي بـ 4 أدعية لعلاج المشكلة
لا أنا طبيب ولا كوميديان.. ومش بتضايق من لقب «أراجوز».. أبرز تصريحات باسم يوسف
الجمهور بيكلّم نفسه .. ميدو يعلّق على توالي أزمات الزمالك
ارتفاع محدود في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
لانش إسعاف بحري جديد ينضم لأسطول الإنقاذ استعدادًا للمواسم السياحية بشرم الشيخ | صور
نهاية مأساوية لجريمة هزّت الصعيد.. إحالة أوراق الجُناة في مذبحــة «أبو حزام» إلى المفتي
مصطفى الفقي يكشف كواليس فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
وزير البترول: مصر نجحت في اجتياز صيف بلا تخفيف أحمال بفضل التنسيق الحكومي |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سمير عمر: ما ارتكبته إسرائيل في غزة جرائم حرب.. واجتماعات الغد في شرم الشيخ ستشهد مشاركات رفيعة المستوى

سمير عمر
سمير عمر
هاني حسين

قال الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه في ذكرى مرور عامين على اندلاع الحرب في قطاع غزة — والتي يصفها البعض بأنها عدوان شامل، ويذهب آخرون إلى وصفها بـحرب إبادة — فإن ما ارتكبته إسرائيل خلال هذه الفترة، وفقًا للقانون الدولي، يُعد انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي، ببرنامج "هذا المساء"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، "بعيدًا عن أي تعاطف، ومن منظور القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومقررات الأمم المتحدة، فإن ما حدث في غزة خلال العامين الماضيين يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية".

وأشار سمير عمر إلى أن ما يفصلنا عن اجتماعات اليوم التالي في شرم الشيخ هو نحو 10 ساعات فقط، حيث يُعقد اليوم الثالث من اللقاءات المكثفة، الهادفة إلى وضع الترتيبات الخاصة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أن اجتماعات الغد ستشهد مشاركة رفيعة المستوى، حيث يحضر كل من رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، رئيس جهاز المخابرات التركي، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، إضافة إلى الجانب الإسرائيلي.

وأكد أن هذه اللقاءات ستركّز على كيفية وضع خطة ترامب موضع التنفيذ، في إطار التفاهمات الجارية بين جميع الأطراف المعنية.

سمير عمر مصر غزة قطاع غزة شرم الشيخ

