سمير عمر: ما ارتكبته إسرائيل في غزة جرائم حرب.. واجتماعات الغد في شرم الشيخ ستشهد مشاركات رفيعة المستوى

قال الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه في ذكرى مرور عامين على اندلاع الحرب في قطاع غزة — والتي يصفها البعض بأنها عدوان شامل، ويذهب آخرون إلى وصفها بـحرب إبادة — فإن ما ارتكبته إسرائيل خلال هذه الفترة، وفقًا للقانون الدولي، يُعد انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي، ببرنامج "هذا المساء"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، "بعيدًا عن أي تعاطف، ومن منظور القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومقررات الأمم المتحدة، فإن ما حدث في غزة خلال العامين الماضيين يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية".

وأشار سمير عمر إلى أن ما يفصلنا عن اجتماعات اليوم التالي في شرم الشيخ هو نحو 10 ساعات فقط، حيث يُعقد اليوم الثالث من اللقاءات المكثفة، الهادفة إلى وضع الترتيبات الخاصة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أن اجتماعات الغد ستشهد مشاركة رفيعة المستوى، حيث يحضر كل من رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، رئيس جهاز المخابرات التركي، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، إضافة إلى الجانب الإسرائيلي.

وأكد أن هذه اللقاءات ستركّز على كيفية وضع خطة ترامب موضع التنفيذ، في إطار التفاهمات الجارية بين جميع الأطراف المعنية.