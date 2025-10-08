قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية: تحسن الاقتصاد المصري واستقرار احتياطي النقد الأجنبي يعززان ملف الصناعة الوطنية

النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى
حسن رضوان

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار احتياطي النقد الأجنبي عند أكثر من 49.5 مليار دولار يشكل دفعة قوية لقطاع الصناعة الوطنية، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تدعم التنمية الصناعية.

ارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز من قدرة المصانع

وقالت إيفلين متى، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: "استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه وارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز من قدرة المصانع والشركات على التخطيط والتوسع، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعة".

وأضافت أن هذا التحسن يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو النمو المستدام، موضحة أن لجنة الصناعة تتابع عن كثب هذه التطورات لدعم التشريعات التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وتابعت: "ندعم جهود الحكومة التي تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، لأن الصناعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستقر".

