سرقوا 1.5 مليون جنيه من مالك مزرعة دواجن.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة مبلغ 1.5 مليون جنيه من سيارة مالك مزرعة دواجن بمدينة البدرشين.

خلال التحقيقات اعترف المتهمون تفصيلًا بارتكاب الواقعة، وقال المتهم الأول إنه كان يراقب المجني عليه منذ خروجه من البنك، بعد أن شاهده يحمل الحقيبة التي بدت ثقيلة ومليئة بالنقود تبعوه بسيارة صغيرة حتى وصل إلى المزرعة، وانتظروا لحظة ابتعاده عن السيارة ونزل أحدهم بسرعة، كسر الزجاج الخلفي باستخدام أداة حديدية، وفتح حقيبة السيارة، واستولى على الحقيبة ثم فرّ هاربًا خلال أقل من دقيقة، واعترف المتهمون بأنهم اقتسموا المبلغ فيما بينهم، وخبأوا جزءًا من النقود في منزل أحدهم بقرية مجاورة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من داخل سيارة بدائرة مركز شرطة البدرشين.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من مالك مزرعة دواجن يفيد بقيام مجهولين بكسر زجاج السيارة ملكه وسرقة حقيبة بداخلها 1.5 مليون جنيه بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم تتبع خط سير الجناة وتبين أنهم 3 مسجلين خطر أمكن ضبطهم وإعادة المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.