الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
الأهلي يهنئ أبو ريدة والجهاز الفني ولاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات كأس العالم
أخبار البلد

مجاناً .. خطوات استخراج كعب عمل 2025

رشا عوني

يبحث الكثير عن طريقة استخراج كعمل عمل والأوراق المطلوبة لاستخراجه، حيث يعتبر من أهم الأوراق المطلوبة للتعيين في أي مؤسسة، وسهل استخراجه سواء من مكاتب القوى العاملة أو أونلاين . 

أعمل كعب عمل فين؟

يتم استخراج كعب العمل من أقرب مكتب عمل تابع لمنطقتك السكنية المثبت في بطاقة الرقم القومي، حيث تنتشر مكاتب العمل في جميع المحافظات والأحياء على مستوى محافظات مصر.

يمكنك استخراج كعب عمل أونلاين من خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة العمل

أماكن استخراج كعب العمل 2025

يمكن استخراج شهادة القيد من مديريات القوى العاملة أو المكاتب التابعة لها في المحافظات والمدن، ويُنصح بالتحقق من الأوراق المطلوبة والمواعيد قبل التوجه إلى المكتب لضمان سرعة إنهاء الخدمة.

موعد عمل مكاتب القوى العاملة

مكاتب القوى العاملة تعمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، والجمعة والسبت إجازة رسمية أسبوعية.

هل يمكن استخراج كعب العمل في نفس اليوم؟

يتم استخراج كعب العمل في نفس اليوم ومجانًا.

طريقة استخراج كعب عمل 2025


- تعبئة بطاقة التسجيل يدويا أو إلكترونيا.
- تحديد الوضع الوظيفي (مستجد – متعطل – مشتغل – من ذوي الإعاقة).
- في المكاتب المميكنة: يتم إدخال البيانات إلكترونيًا والتحقق من التسجيل السابق.
- تسليم الشهادة في نفس اليوم بعد توقيع المفتش وختم المكتب.
- تسجيل البيانات في دفتر ورقي أو على النظام الإلكتروني حسب المكتب.

مدة صلاحية كعب العمل


- عامان من تاريخ الإصدار (مع شهر سماح بعد الانتهاء).
- ذوو الإعاقة: تُعد الشهادة سارية دون مدة محددة حتى يطلب الشخص تحديثها.

استخراج كعب عمل أونلاين 

1- الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي.

2- اختيار خدمة تسجيل راغبي العمل.

3- ملء جميع البيانات المطلوبة على الموقع، صحيحة وبدقة

4- اختيار أيقونة جهة العمل بالداخل أو الخارج.

5- الضغط على (خانة حفظ) وتقديم الطلب.

6- التوجه في اليوم التالي، لمكتب العمل التابع له من واقع دائرة محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل 2025

- موقف التجنيد للذكور.

- شهادات الخبرة إن وُجدت.

- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

- الرقم التأميني أو برنت التأمينات.

- صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) مع الأصل للاطلاع.

- ترخيص مزاولة المهنة (في حالة العمل بغير التخصص)

