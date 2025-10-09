قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
اقتصاد

استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

خضار
خضار
ولاء عبد الكريم

شهدت أسواق الجملة في سوق العبور اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات والفاكهة، حيث جاءت المؤشرات العامة لتعكس توازنًا بين المعروض والطلب مع فروق بسيطة بين الأصناف تبعًا للجودة وحجم التوريد.

أسعار الخضروات..

الطماطم من 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو

البطاطس من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 8 إلى 12.5 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

الكوسة من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 10 إلى 18 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 8 إلى 15 جنيهًا للكيلو

البامية من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 10 إلى 20 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 10 إلى 18 جنيهًا للواحدة


أسعار الفاكهة...

البرتقال الصيفي من 20 إلى 44 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو

التفاح المصري من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو

العنب البناتي من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو

المانجو الزبدية من 30 إلى 38 جنيهًا للكيلو

المانجو البلدية من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

المانجو العويسي من 40 إلى 55 جنيهًا للكيلو

المانجو الصديقة من 35 إلى 50 جنيهًا للكيلو

المانجو جولك من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو

الرمان من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو

البلح من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو


تشير حركة السوق إلى استقرار في معظم الأصناف رغم وجود بعض التباين بين المنتج المحلي والمستورد. ويرجع هذا الاستقرار إلى توافر المعروض وتوازن العرض والطلب بشكل عام.

ويتوقع تجار الجملة أن تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية مع إمكانية حدوث انخفاض تدريجي في بعض الأصناف مع دخول محاصيل موسمية جديدة للأسواق خلال الفترة المقبلة.

سوق العبور جملة الخضار الفلكهة

