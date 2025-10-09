قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: سنبذل قصارى جهدنا لدعم تنفيذ اتفاق غزة
الجيش الإسرائيلي: بدأنا الاستعداد لسحب جزئي للقوات من غزة
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترحب باتفاق غزة وتصفه بـ"الاختراق التاريخي"
وزير العدل الإسرائيلي: الاتفاق يتضمن تنازلات وسنعمل لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح
وزير خارجية هولندا: اتفاق غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي
وزير الخارجية: الدولة تولي أهمية خاصة للارتقاء بمنظومة العمل القنصلي
بعد حبس السابق.. رئيس حي شرق تتسلم مهام منصبها رسميًا وتلتقي المواطنين
اتفاق غزة إنجاز كبير وفرصة لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق سراح المحتجزين
المقاومة الفلسطينية: وقف الإبادة الصهيونية في غزة جاء ثمرة ونتيجة للصمود
كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة
وزير العدل الإسرائيلي: الاتفاق يتضمن تنازلات وسنعمل لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن وزير العدل الإسرائيلي صرح بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يتضمن بعض التنازلات من قبل إسرائيل.

 وأكد الوزير أنه سيتم العمل لضمان عدم عودة حركة حماس إلى حيازة السلاح أو استئناف العمليات العسكرية في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي يستعد للانتقال إلى خطوط انتشار جديدة

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إجراء تحضيرات ميدانية للانتقال إلى خطوط انتشار جديدة في المنطقة، مشيراً إلى أنه يواصل استعداداته لأي تطورات عملياتية قد تطرأ في الأيام القادمة.

استعدادات ميدانية لتنفيذ الاتفاق

كما أوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت بالفعل في استعداداتها لتنفيذ بنود الاتفاق، بناءً على توجيهات المستوى السياسي وتقييم الموقف الأمني في الميدان. ويأتي هذا في وقت يتزايد فيه الضغط على الأطراف المعنية للالتزام بالاتفاق وإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية.

الترقب مستمر في الميدان

على الرغم من هذه التحضيرات والإجراءات، فإن الترقب ما يزال قائماً في الميدان، وسط المخاوف من أن تطرأ تطورات قد تؤثر على مسار الاتفاق أو تعرقل تنفيذه بشكل كامل.

