سمير عمر: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إنجاز تاريخي

قال الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إنجاز تاريخي غاية في الأهمية يهدف إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة والحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الممتد منذ عامين.

وأضافت في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاتفاق يفتح الباب أما غد أفضل لسلام وغد يسوده العدل والسلام.

وتابع، أن الاتفاق يتضمن الإشارة إلى دخول المساعدات، ووفقا لاتفاق المرحلة الأولى، هناك 400 شاحنة تدخل قطاع غزة يوميا، مشددًا، على أهمية أن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وأن يبدأ التنفيذ الفوري لهذا الاتفاق ونفاذ المساعدات إلى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح، أنّ الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 48 من الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين من بينهم 20 رهينة ومحتجز أحياء والباقي جثامين ورفاة، وهذا سيحدث وفقا للجدول الزمني يوم الاثنين بحد أقصى.