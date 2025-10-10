قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي
عملية مترون.. تركيا تفكك خلية تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول
النقل تناشد قائدي المركبات عدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي على الدائري
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تغزر على السواحل الشمالية والوجه البحري
مسؤول أمريكي كبير: جنودنا لن يدخلوا غزة.. ونشر قوات مصرية وقطرية بالقطاع
وثيقة تفاهمات إسرائيل وحماس: بدء الانسحاب من غزة غدا
حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور
مجلس الوزراء: تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعًا جديدًا
بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك
وسائل إعلام عبرية: الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق إنهاء الحرب في غزة
رويترز: قوة المهام المشتركة الخاصة بغزة ستضم جنودا من مصر وقطر
عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي لـ "صدى البلد" : الرئيس السيسي يستحق جائزة نوبل للسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سمير عمر: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إنجاز تاريخي

هاني حسين

قال الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إنجاز تاريخي غاية في الأهمية يهدف إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة والحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الممتد منذ عامين.

وأضافت في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاتفاق يفتح الباب أما غد أفضل لسلام وغد يسوده العدل والسلام.

وتابع، أن الاتفاق يتضمن الإشارة إلى دخول المساعدات، ووفقا لاتفاق المرحلة الأولى، هناك 400 شاحنة تدخل قطاع غزة يوميا، مشددًا، على أهمية أن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وأن يبدأ التنفيذ الفوري لهذا الاتفاق ونفاذ المساعدات إلى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح، أنّ الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 48 من الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين من بينهم 20 رهينة ومحتجز أحياء والباقي جثامين ورفاة، وهذا سيحدث وفقا للجدول الزمني يوم الاثنين بحد أقصى.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

