حبس 3 رجال و6 سيدات" لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول

قررت جهات التحقيق حبس 3رجال، و6 سيدات "لـ 6 منهم معلومات جنائية "، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3رجال، و6 سيدات "لـ 6 منهم معلومات جنائية "، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدوائر أقسام شرطة (مصر الجديدة – النزهة – قصر النيل) بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 27 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.