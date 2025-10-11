قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلام المصرية تزين قوافل العائدين إلى شمال غزة
سيدة تتشاجر مع أخرى بالفاظ خادشة.. الداخلية تكشف التفاصيل
أفضل شهادة بنكية للاستثمار من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
القيادة المركزية الأمريكية: نحرز تقدما في إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري لدعم غزة
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة
وزير الخارجية: الترويج للمنتجات الدوائية المصرية عبر البعثات الدبلوماسية
أردوغان: يجب على إسرائيل وقف سياستها العدوانية في قطاع غزة
برلماني: رفع التصنيف الائتماني يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتوفير فرص العمل
رئيس الوزراء يتفقد "ممشى أهل مصر" ببنها
رونالدو يدخل نادي المليارديرات.. من يتفوق عليه في عالم كرة القدم؟
عماد الدين حسين: بداية تنفيذ خطة ترامب ووقف إطلاق النار يمثلان حدثًا مهمًا يجب الاحتفاء به
رئيس قبرص يشيد بجهود الرئيس السيسي في تيسير التوصل لوقف حرب غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمود مسلم: اتفاق شرم الشيخ يؤكد الدوري المحوري لمصر في استقرار المنطقة

محمود مسلم
محمود مسلم
ماجدة بدوى

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، إن اتفاق شرم الشيخ يؤكد مجددا على الدور المحوري لمصر ليس إقليميا فقط، بل دوليا أيضا، وثقة الأطراف المختلفة في مصر وقدرتها ودورها في استقرار المنطقة، خاصة مع تأكيد القاهرة الدائم على أن خيارها الاستراتيجي الأول هو السلام.

وأضاف  «مسلم» في مداخلة هاتفية مع قناة «اكسترا نيوز»: «للأسف مصر تعرضت لحملات قذرة من جماعة الإخوان الإرهابية و من أطراف أخرى على مدار عامين، لكن مصر تسلحت بالصبر والرؤية وخبرة كبيرة في هذه المفاوضات واستطاعت من خلال اتفاق شرم الشيخ أن ترد على كل هذه الادعاءات والإحباطات والشائعات التي روجتها جماعة الإخوان» ، مشيرا إلى أن المفاوض المصري هو الأقدر والأجدر على التفاوض مع المفاوض الإسرائيلي وأيضا مع المفاوض الفلسطيني.

وتابع: «مصر لديها خبرة طويلة في التفاوض مع إسرائيل سواء في الحروب أو اتفاقية السلام أو أمام محكمة العدل الدولية لاسترداد طابا، وأيضا لديها خبرة في التعامل مع الفصائل الفلسطينية لسنوات طويلة».

وأشاد أمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وصبره و مواقفه ورؤيته وحكمته خلال عامين من الحرب على قطاع غزة، مؤكدا أن مواقف الرئيس السيسي الحكيمة والقوية أعطت ثقة كبيرة للشعب المصري وولدت شعورا وطنيا بالطمأنينة والثقة، لأن الجميع يعلم أن الأمور متوترة في المنطقة وكان هناك توقعات باندلاع حرب في أي وقت.

واختتم «مسلم» أهمية الدور المصري في تغيير الموقف الدولي والأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، قائلًا: «مصر كان لها دورا هاما في تغيير مواقف الدول الأوروبية، من خلال الزيارات التي قام بها رؤساء الدول الأوروبية وقيادات المنظمات الدولية إلى مصر ، والاتصالات والزيارات المتبادلة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلال عامين كانت القضية الفلسطينية على رأس أجندة اهتمامات الرئيس السيسي، حيث أجرى كما هائلًا من الاتصالات لشرح تفاصيل القضية الفلسطينية ووقوف من اليوم الأول ضد مخططات التهجير القسري لسكان قطاع غزة».

غزة مصر شرم الشيخ السيسي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

منتخب مصر

استعدادات منتخب مصر الثاني لودية البحرين.. ماذا يفعل حلمي طولان؟

ترشيحاتنا

سلة الاتحاد السكندري

سلة الاتحاد السكندري تواجه الفائز من الجزيرة وسموحة في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر

رئيس الاتحاد الإماراتي

ملحق كأس العالم 2026.. رئيس الاتحاد الإماراتي يطالب اللاعبين بعدم الالتفات لتعادل عُمان وقطر

منتخب مصر

كأس العرب| منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة البحرين

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد