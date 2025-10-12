الأهلي يبحث عن مدافع أجنبي جديد.. تفاصيل

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن بحث النادي الأهلي عن مدافع أجنبي جديد الفترة المقبلة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب فتح الله زيدان :"الأهلي يبدأ في البحث عن مدافع أجنبي جديد بعد الاستقرار على رحيل أشرف داري في يناير المقبل".

يحرص الدنماركي ييس ثوروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، على مراقبة لاعبيه الدوليين الذين يشاركون اليوم الأحد مع المنتخبين الأول والثاني، في ظل رغبته بتكوين رؤية مبكرة عن جاهزيتهم قبل استئناف مشوار الفريق.

ثمانية لاعبين من الأهلي مع المنتخب الأول

يشارك ثمانية نجوم من القلعة الحمراء ضمن صفوف منتخب مصر الأول الذي يواجه غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم 2026، بعدما ضمن الفراعنة التأهل عقب الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

واللاعبون هم:

محمد الشناوي

مصطفى شوبير

محمد هاني

ياسر إبراهيم

أحمد نبيل كوكا

مروان عطية

محمود حسن تريزيجيه

أحمد سيد زيزو