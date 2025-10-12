الأنبا ميخائيل يفتتح العام الدراسي الجديد بمدرسة حلوان اللاهوتية

صلى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، القداس الإلهي بالكنيسة الأثرية بالدير ذاته، وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد بمدرسة حلوان للعلوم اللاهوتية.

مدرسة حلوان اللاهوتية

شارك نيافته الصلوات مجلس المدرسة، والطلبة، والعاملين بها، بالمدرسة، وعقب صلاة القداس الإلهي ألقى نيافته محاضرة للدفعتين الأولي والثانية، حيث دارت حول (تث١١: ١٨-٢٠) "«فضَعوا كلِماتي هذِهِ علَى قُلوبكُمْ ونُفوسِكُمْ، واربُطوها عَلامَةً علَى أيديكُمْ، ولتَكُنْ عَصائبَ بَينَ عُيونِكُمْ، وعَلِّموها أولادَكُمْ، مُتَكلِّمينَ بها حينَ تجلِسونَ في بُيوتِكُمْ، وحينَ تمشونَ في الطريقِ، وحينَ تنامونَ، وحينَ تقومونَ. واكتُبها علَى قَوائمِ أبوابِ بَيتِكَ وعلَى أبوابِكَ".

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة في المدرسة تتكون من أربعة سنوات يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية.