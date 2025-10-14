عادل مصطفى يقود الأهلي مؤقتًا أمام إيجل نوار.. وتوروب يكتفي بالمشاهدة

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن احتمالية تولي عادل مصطفى لقيادة فريق الأهلي المباراة القادمة.

وكتب حسن ، من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك : " مصدر في الأهلي: عادل مصطفى الأقرب لقيادة الفريق خلال لقاءه أمام إيجل نوار يوم السبت بسبب عدم تولي الهولندي توروب مسئولية قيادة تدريب الفريق حتى الآن".



وفي سياق آخر كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة في النادي الأهلي، وتكريم النادي لـ عماد النحاس اليوم، بعد نجاحه في قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، وذلك قبل سفره لتولي قيادة الزوراء العراقي.

وقال شوبير ، خلال تصريحاته الاذاعية : "الدنماركي بيس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي، لن يتحمل المسؤولية الكاملة في مباراة الفريق المقبلة أمام إيجل نوار البوروندي، حيث سيصل مساعدوه مساء اليوم، ليعقدوا اجتماعا مع الجهاز الفني الحالي.

وأوضح أن توروب سيترك المران لـ عادل مصطفى، في حين سيبحث مع الجهاز الطبي أسباب الإصابات العضلية المتكررة التي يعاني منها الفريق، والتي عادة ما تكون نتيجة حمل زائد على اللاعبين".