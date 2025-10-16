قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين
عصام سالم: جون إدوارد أفضل صفقة أبرمها الزمالك في الصيف
باحث: قمة شرم الشيخ أنجزت ما عجز عنه العالم في عامين
تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول
بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق
خبير استراتيجي: رغبة ترامب في إنهاء حروب الشرق الأوسط تقيد طموحات نتنياهو
كيف تبدأ الدعاء؟.. كلمات لا تفوّتها من أهم أسباب الاستجابة
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
رياضة

محسن صالح: مكانة ميدو كلاعب تضاهي محمد صلاح حاليًا

ميدو
ميدو
رباب الهواري

أثار محسن صالح، نائب رئيس اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري، جدلًا واسعًا بتصريحاته التي وضع فيها النجم السابق أحمد حسام “ميدو” في مرتبة توازي مكانة محمد صلاح خلال فترة لعبه، معتبرًا أن تأثيره في زمانه لا يقل عن تأثير صلاح حاليًا.

ميدو.. موهبة برزت مبكرًا في أوروبا

أوضح صالح أن ميدو كان واحدًا من أبرز اللاعبين المصريين الذين احترفوا في أوروبا مطلع الألفية، حيث لعب لأندية كبيرة مثل أياكس الهولندي، وسيلتا فيجو، وروما، وتوتنهام، ومارسيليا. وأشار إلى أن مسيرته الاحترافية شهدت مستويات مميزة جعلته من أبرز المهاجمين العرب في القارة الأوروبية في ذلك الوقت.

وأضاف أن ميدو، رغم اعتزاله المبكر نسبيًا، كان يمتلك شخصية قوية وقدرات فنية جعلته اسمًا لامعًا في الدوري الهولندي والدوري الإنجليزي، تمامًا كما يمثل صلاح اليوم نموذج اللاعب المصري العالمي.

مقارنة بين جيلين: التأثير لا يقل قيمة

أكد صالح أن المقارنة بين ميدو وصلاح لا تعني التطابق في الإنجازات، بل في التأثير والمكانة داخل جيله. فمحمد صلاح يُعد اليوم أيقونة عالمية بفضل تحقيقه إنجازات فردية وجماعية مع ليفربول، بينما كان ميدو نجمًا كبيرًا في زمن مختلف وإمكانات كروية وإعلامية أقل انتشارًا.


 وشدد على أن شهرة صلاح الحالية لا تُلغي حقيقة أن ميدو كان أحد أبرز سفراء الكرة المصرية في الخارج، وأنه فتح الباب أمام العديد من اللاعبين للاحتراف.

بصماته محليًا ودوليًا

وأشار صالح إلى أن ميدو لعب دورًا مهمًا مع منتخب مصر في بطولات قارية، وقدم أداءً مؤثرًا مع الزمالك في فتراته المختلفة، سواء قبل الاحتراف أو بعد عودته. وأكد أن جمعه بين النجاح في أوروبا والمشاركة مع الأندية المصرية يعزز مكانته التاريخية.

رؤية فنية وليست عاطفية

ختم صالح حديثه بالتأكيد على أن تقييمه يعتمد على موقعه الفني وخبرته، مشيرًا إلى أن كل لاعب له زمنه وظروفه، لكن مكانة ميدو في عصره تضاهي تأثير صلاح اليوم من حيث القيمة والتمثيل المشرف للكرة المصرية.


 

