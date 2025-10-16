مسرح السامر يشهد عرض «من يكون».. الليلة في ملتقى شباب المخرجين

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في التاسعة مساء اليوم، الخميس، العرض المسرحي "من يكون" لفرقة مركز الجيزة الثقافي، ضمن فعاليات ملتقى شباب المخرجين الجدد، في دورته الرابعة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الحالي.

العرض رؤية وإخراج عبد الخالق أحمد، ويرتكز على الجانب السيكولوجي للأمير "هاملت" بعد تعرضه للخداع، من خلال تقسيم المشاعر الداخلية.

وتضم لجنة التحكيم كلا من الفنان القدير عزت زين، الكاتب سامح عثمان، مدير الملتقى ومدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للمسرح، والمخرجين حسن الوزير، إسماعيل مختار، وعادل حسان.

ويتضمن الملتقى 12 عرضا مسرحيا نتاج ورشة اعتماد المخرجين الجدد التي أقيمت العام الماضي تحت عنوان "هاملت من أنت؟"، وتضمنت تقديم نصوص مسرحية مأخوذة عن نص "هاملت" لويليام شكسبير برؤى معاصرة وتجارب إخراجية جديدة، من قِبل 12 مخرجا شابا تم تصعيدهم للمهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين، والتي حملت اسم الكاتب الراحل الدكتور علاء عبد العزيز.

يقام ملتقى شباب المخرجين الجدد بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، من خلال الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويأتي في إطار سعي الهيئة إلى إعداد جيل مسرحي جديد قادر على الإبداع والتجديد وتقديم رؤى مسرحية مبتكرة.