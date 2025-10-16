قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محمود التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد السيد البدوي بطنطا

محمود التهامي المنشد الديني
محمود التهامي المنشد الديني
الغربية أحمد علي

تشهد الساحة الأحمدية بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا في محافظة الغربية مساء اليوم احتفالية الإنشاد الديني تحت قيادة المنشد محمود ياسين التهامي سعيا في احياء الليلة الختامية لمولد شيخ العرب أبو الفتيان تزامنا مع توافد الآلاف من الأسر والعائلات .

فرحة الليلة الختامية 

كما تشهد الليلة الختامية للمولد الذي انطلق الجمعة الماضي، إقامة حلقات الابتهالات والمديح في سرادقات الطرق الصوفية المختلفة، بحضور المنشدين والمبتهلين، الذين يحرصون على المشاركة سنويا فى المولد.

مشاركة الأسر والعائلات 

يذكر أن آلاف المواطنين يتوافدون على مدينة طنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي للاحتفال بمولده، وتشهد فيها المدينة رواجا تجاريا وسياحيا كبيرا واتخذت محافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، كافة الإجراءات للاحتفال بمولد السيد البدوي الذي يتزامن مع ذكرى احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

حكاية أبو الفتيان ..شيخ العرب

يذكر أن سيدي أحمد البدوي، هو أحمد بن على إبراهيم البدوي السيد (فاس 1200 - طنطا 1276) لقب بـ الشيخ المعتقد الصالح أبو الفتيان، ولديه مسجد مشهور في طنطا وله طريقة معروفة باسم الطريقة الأحمدية، وينتسب السيد البدوي للإمام علي بن أبي طالب، ولقب بالبدوي لأنه كان يتلثم على عادة بدو شمال إفريقيا.

وولد البدوي في فاس وسافر على مكة والعراق وزار الجيلني والرفاعي وذهب إلى مصر، وأقام في مدينة طنطا وهناك ازدهرت طريقته وأتباعه كثر يلبسون العمم الحمراء ورمزهم علم أحمر ومقامه في طنطا، ويقام له مولد كبير في طنطا كل سنة، وعاصر معارك عسكرية كبيرة مثل معركة المنصورة، ومعركة عين جالوت، وسلاطين كبار مثل قطز والظاهر بيبرس.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات الليلة الختامية الأسر والعائلات السيد البدوي بطنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

ساعة ذكية

مواصفات قوية وسعر اقتصادي.. أونور تطلق ساعة 5 برو

شركة أبل

جهاز قوي قادم .. آبل تنشر إعلانا تشويقيا يثير الجدل فما القصة؟

استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي

استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي لهذا السبب ؟

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد