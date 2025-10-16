محمود التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد السيد البدوي بطنطا

تشهد الساحة الأحمدية بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا في محافظة الغربية مساء اليوم احتفالية الإنشاد الديني تحت قيادة المنشد محمود ياسين التهامي سعيا في احياء الليلة الختامية لمولد شيخ العرب أبو الفتيان تزامنا مع توافد الآلاف من الأسر والعائلات .

فرحة الليلة الختامية

كما تشهد الليلة الختامية للمولد الذي انطلق الجمعة الماضي، إقامة حلقات الابتهالات والمديح في سرادقات الطرق الصوفية المختلفة، بحضور المنشدين والمبتهلين، الذين يحرصون على المشاركة سنويا فى المولد.

مشاركة الأسر والعائلات

يذكر أن آلاف المواطنين يتوافدون على مدينة طنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي للاحتفال بمولده، وتشهد فيها المدينة رواجا تجاريا وسياحيا كبيرا واتخذت محافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، كافة الإجراءات للاحتفال بمولد السيد البدوي الذي يتزامن مع ذكرى احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

حكاية أبو الفتيان ..شيخ العرب

يذكر أن سيدي أحمد البدوي، هو أحمد بن على إبراهيم البدوي السيد (فاس 1200 - طنطا 1276) لقب بـ الشيخ المعتقد الصالح أبو الفتيان، ولديه مسجد مشهور في طنطا وله طريقة معروفة باسم الطريقة الأحمدية، وينتسب السيد البدوي للإمام علي بن أبي طالب، ولقب بالبدوي لأنه كان يتلثم على عادة بدو شمال إفريقيا.

وولد البدوي في فاس وسافر على مكة والعراق وزار الجيلني والرفاعي وذهب إلى مصر، وأقام في مدينة طنطا وهناك ازدهرت طريقته وأتباعه كثر يلبسون العمم الحمراء ورمزهم علم أحمر ومقامه في طنطا، ويقام له مولد كبير في طنطا كل سنة، وعاصر معارك عسكرية كبيرة مثل معركة المنصورة، ومعركة عين جالوت، وسلاطين كبار مثل قطز والظاهر بيبرس.