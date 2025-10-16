قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

وفاة شاب في حادث دراجة نارية بطريق الملاحة بطنطا

الغربية أحمد علي

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه إثر تعرضه لحادث دراجة نارية بطريق الملاحة بالقرب من شارع الحكمة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المنشاوي العام وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة شاب اثر حادث دراجة نارية بطريق الملاحة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين وجود جثمان لشاب في العقد الثاني من العمر يدعي أحمد إكرامي.

وكشفت التحريات الأولية تعرض الشاب لحادث مفاجئ أثناء قيادته الدراجة النارية ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أدت إلى وفاته في الحال.

نقل الضحية 

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنشاوي العام وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

يسرا تتألق على سجادة مهرجان الجونة

يسرا
لبلبة ونيللي كريم وهالة صدقي.. نجمات تألقن على ريد كاربت مهرجان الجونة

نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
كالأميرات.. شاهد درة بالزهري الملكي في مهرجان الجونة

درة
مي الغيطي بإطلالة مميزة في مهرجان الجونة السينمائي

مي الغيطي
