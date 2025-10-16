إنجي نصيف: شهر أكتوبر تحول إلى رمز للقدرة والإرادة وانتصار المصريين

أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن شهر أكتوبر تحول لدى المصريين إلى رمز للقدرة والإرادة المصرية في كافة المجالات، ففيه اجتازت الدولة المصرية الصعاب وحققت المستحيل بعبور قناة السويس وهدم خط برليف المنيع، وفرض السلام في المنطقة من خلال انتصارات أكتوبر، ليعيد التاريخ نفسه وتحقق فيه الدولة المصرية انجازات يشهد بها العالم.

وأضافت النائبة إنجي نصيف، أن هذا الشهر شهد إنجازا مصريا عالميا بانتخاب الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار السابق، مديرا عاما لمنظمة اليونسكو، في سابقة هي الأولى من نوعها عربيا، بعد حصوله على 55 صوتا من أصل 57 ، وترأس مصر لمنظمة اليونيسكو الدولية كخطوة تعلن فيها الثقافة المصرية عن نفسها أمام العالم.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الإنجاز الثاني للدولة المصرية هو الفوز برئاسة المنظمة الدولية للتقييس " أيزو" لمدة 3 أعوام، وتولي الدكتور خالد حسن صوفي منصب رئيس المنظمة الدولية للجودة ، ليكون أول عربي يحقق هذا الانجاز، ثم تعيد مصر إرساء قواعد السلام في المنطقة بتمكنها من الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنجاح الاتفاق الذي شهد له العالم خلال قمة شرم الشيخ للسلام.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإنجازات لم تتوقف بعدما فازت القاهرة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدة عامين أي في الفترة من 2026 : 2028، وكذلك صعود منتخب مصر لكأس العالم، ليؤكد شهر أكتوبر أنه شهر الانتصارات للمصريين وإثبات وقوة ومكانة الدولة المصرية عالميا.