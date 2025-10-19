قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسني: جيل التسعينيات لا يُنسى.. وتامر حسني أخويا في الفن والعروبة
الأسير أكرم أبو بكر: ممتنون لمصر على كرم الضيافة وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية
الداخلية تضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
نادية الجندي تشارك متابعيها كواليس فيلم 48 ساعة في إسرائيل

يارا أمين

شاركت الفنانة نادية الجندي، صورة قديمة من كواليس تصوير فيلم ٤٨ ساعة في إسرائيل، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، مع فريق العمل. 

نادية الجندي تتحدث عن كواليس تعاونها مع فاروق الفيشاوي

استعادت الفنانة نادية الجندي ذكرياتها بصورة نادرة تجمعها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، خلال حضورها مهرجان الجمعية المصرية لفن السينما «أوسكار السينما المصرية».

وعلقت الجندي على الصورة قائلة: «الله يرحمك يا فاروق، من أكتر الفنانين اللي اشتغلت معاهم وكان بينا تفاهم كبير، والناس حبيتنا جدًا مع بعض، وعملنا أحلى وأنجح الأفلام سوي».

وأضافت: «الصورة في مهرجان الجمعية المصرية لفن السينما، وحصلت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوري في فيلم «أمن دولة»، وفاروق حصل على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم «فتاة من إسرائيل».
يُذكر أن الثنائي نادية الجندي وفاروق الفيشاوي تعاونا في عدد من الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

نادية الجندي فيلم ٤٨ ساعة في إسرائيل إنستجرام فاروق الفيشاوي أوسكار السينما المصرية

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

مصير غامض.. زد يستعد لـ إقالة نجم الأهلي| اعرف السبب

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

