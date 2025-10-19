نادية الجندي تشارك متابعيها كواليس فيلم 48 ساعة في إسرائيل

شاركت الفنانة نادية الجندي، صورة قديمة من كواليس تصوير فيلم ٤٨ ساعة في إسرائيل، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، مع فريق العمل.

نادية الجندي تتحدث عن كواليس تعاونها مع فاروق الفيشاوي

استعادت الفنانة نادية الجندي ذكرياتها بصورة نادرة تجمعها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، خلال حضورها مهرجان الجمعية المصرية لفن السينما «أوسكار السينما المصرية».

وعلقت الجندي على الصورة قائلة: «الله يرحمك يا فاروق، من أكتر الفنانين اللي اشتغلت معاهم وكان بينا تفاهم كبير، والناس حبيتنا جدًا مع بعض، وعملنا أحلى وأنجح الأفلام سوي».

وأضافت: «الصورة في مهرجان الجمعية المصرية لفن السينما، وحصلت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوري في فيلم «أمن دولة»، وفاروق حصل على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم «فتاة من إسرائيل».

يُذكر أن الثنائي نادية الجندي وفاروق الفيشاوي تعاونا في عدد من الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا.