تطوير الطريق الدولي الساحلي واستكمال المحور الحر "بنها - المنصورة"

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقه اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس على عياد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والاعمال البحرية والدكتور عبد الرحمن الباز مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات والدعم الفني والمهندس محمد ابوسريع العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل العامة للإنشاءات والطرق جولة تفقدية لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي وذلك في المسافة من مدينة الأثاث بكم 43 حتى حدود الدقهلية بكم 107بطول 64كم.

ويتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا بحيث يصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات بكل اتجاه منها 3حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة بالإضافة الى رفع كفاءة الطريق القائم بعد نهو طريق الشاحنات ليتم نقل الحركة المرورية على طريق الشاحنات فور الانتهاء من الرصف الخرساني، كما تم متابعة التقدم في أعمال انشاء وتنفيذ عدد 18كوبري علوي في الاتجاهين على طريق الخدمة في هذه المسافة.

في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها وزارة النقل في عدد من محافظات الوجه البحري والدلتا وفي ضوء متابعة تنفيذ الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لرفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كم، لكونه الطريق الرئيسي الذي يربط الموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط - بورسعيد - الإسكندرية ابوقير -جرجوب) ويمر بـ 7 محافظات هي دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفرالشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

كما تم خلال الجولة استعراض ما قامت تنفيذه في اطار الخطة الشاملة لتطوير الطريق بدءاً من بورسعيد حتى السلوم حيث تم إنهاء رفع كفاءة الطريق بدءا من مدينة جمصة كم (۸۰) حتى مدينة البرلس (كم ۱۳۰) وإنهاء رفع كفاءة المسافة من مدينة الإسكندرية حتى مدينة مطروح وجاري إنشاء طريق شاحنات خرساني بدءا من مدينة دمياط (كم 50 حتى كراكة الرمال السوداء (كم ۱۳۲)، إضافة إلى أنه جارٍ رفع كفاءة المسافة من مدينة مطروح الي مدينة السلوم بطول ٢٤٠كم وجاري تنفيذ أعمال توسعة طريق مطروح / السلوم بطول ٢٤٠ كم.

كما تابع الوزير مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنصورة بطول 73 كم وبعرض 4 حارات رئيسية و طريق خدمه حيث تم الانتهاء من تنفيذ المسافة من تقاطع الطريق مع الطريق الدائري الإقليمي ببنها وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وحتى قرية ميت العز بطول 18 كم وتفقد الوزير مواقع العمل في المسافة من ميت العز حتى دقادوس بطول 15 كم متابعا معدلات تنفيذ الطرق والاعمال الصناعية حيث تشتمل هذه المسافة على عدد 8كباري (ميت العز- صهرجت - المعصرة - ميت غمر - ميت ناجي - كفر النعيم - الصافورية - دقادوس) حيث تم الانتهاء من تنفيذ كوبرى صهرجت وبلغت نسبة تنفيذ كوبري ميت العز 85% ويتقدم العمل في الكباري الاخرى واعمال الطرق ووجه الوزير بتكثيف الاعمال لسرعة الانجاز مع مراعاة تنفيذ كافة الأعمال طبقا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة وطبقا لمعايير الجودة العالمية والانتهاء من طريق الخدمة بالتوازي مع الانتهاء من الطريق الرئيسي و الاهتمام بالعلامات الإرشادية ووضع مخطط للإستغلال الامثل للمناطق أسفل الكباري والمحافظة على حرم الطريق كما تم الاطلاع على الموقف التنفيذي للمسافات من دقادوس حتى اجا بطول 22 ومن اجا حتى المنصورة بطول 18 كم.

ويأتي اهمية تنفيذ هذا المشروع كأحد المكونات الرئيسية للمحور الطولي المروري الذي تنفذه وزارة النقل من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (الغربية والدقهلية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط) وحيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط.

كما تابع الوزير استكمال اعمال تطوير رافد جمصة حيث يتم تنفيذ ازدواج عدد 3 كباري بالطريق وانشاء دورانات سطحية للخلف اسفلها وهي كباري ( عمار والذي بلغت نسبة تنفيذه 95% وكوبري دميرة والذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، والذي تم فتحه امام حركة المرور و كوبري الروضة الذي بلغت نسبة تنفيذه 98%، إضافة إلى متابعة تقدم اعمال انشاء محطتين للسيطرة الامنية والتحصيل على الطريق الاولى هي "زيان" حيث يتم تنفيذ توسعة للطريق الرئيسي بهذه المنطقة لانشاء المحطة المكونة من 7 حارات /اتجاه (3حارات للشاحنات و4حارات للمركبات) والثانية هي شرنقاش" حيث يتم تنفيذ توسعة للطريق الرئيسي بمنطقة المحطة لانشاء المحطة المكونة من6 حارات /اتجاه (2حارات للشاحنات و4حارات للمركبات) ووجه الوزير بالاهتمام باعمال تامين سلامة الحركة المرورية على الطريق واعادة تخطيط الطريق تزامنا مع الانتهاء من انشاء بوابتي السيطرة الامنية والتحصيل.