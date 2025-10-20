القبض على شخص صدم قائد دراجة نارية بسيارته بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالإصطدام بأحد الأشخاص والسير به وهو يعتلى مقدمة السيارة بالإسكندرية.

بالفحـــص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة باب شرقى بقيام قائد سيارة ملاكى مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإصطدام بـ (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر ) حال إستقلاله دراجة هوائية بأحد الطرق بدائرة القسم، محدثاً إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة "سارية التراخيص" وقائدها، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.