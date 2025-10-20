ضبط 2 طن حلوى أطفال ومنظفات وسكر مجهولة المصدر بشبين القناطر

شنت إدارة تموين شبين القناطر حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة الأنشطة التجارية، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وتحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية وبتوجيهات المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.



وأسفرت الحملة التي نُفذت اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 عن ضبط 1 طن و830 كجم من حلويات الأطفال مجهولة المصدر و250 كجم من السكر بدون بيانات تدل على مصدره داخل مصنع حلويات غير مرخص وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

كما تم تحرير محضر آخر ضد محل منظفات لحيازته 750 لتر صابون سائل منتج نهائي مجهول المصدر و125 كجم سلفونيك و50 كجم ملح ليمون و75 كجم زهرة غسيل بدون فواتير أو بيانات.

وفي قطاع المخابز حررت الحملة 7 محاضر شملت:3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية بدون إذن مسبق، و2 محضر لعدم وجود قائمة تشغيل.

كما شملت الحملة المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود وأسفر ذلك عن تحرير محضر ضد أحد المستودعات للغلق وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة ومدير مديرية التموين بالقليوبية أن الحملات الرقابية مستمرة يوميًا دون توقف لضبط الأسواق وردع المخالفين، مشددًا على أن من يخالف القوانين سيواجه عقوبات صارمة وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة دون غش أو تلاعب.