الأرصاد: فرص سقوط الأمطار ضعيفة ولا توجد ظواهر جوية.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا على مدار هذا الأسبوع لن نتأثر بأي ظواهر جوية متغيرة وغير مستقرة بشكل كبير.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد: فرص سقوط الأمطار ضعيفة ولا توجد ظواهر جوية

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على فضائية "دي ام سي"، أن ارتفاعات درجات الحرارة طفيفة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين لثلاث درجات في أغلب محافظات الجمهورية، فهي أجواء خريفية مستقرة حارة في فترة النهار في أغلب المحافظات الشمالية أشد حرارة في محافظات الصعيد، باردة في فترات الليل والصباح الباكر.

فرص سقوط الأمطار على مصر:

وتابعت: بالنسبة لفرص سقوط الأمطار تبقى الفرص ضعيفة وتكون خفيفة في بعض الأماكن الساحلية على البحر المتوسط، مع بداية النصف الثاني لفصل الخريف تبدأ الأجواء أقرب للأجواء الشتائية في نهاية أكتوبر وأول نوفمبر.

