برلماني: توجيهات الرئيس بتجديد الخطاب الديني خطوة حاسمة لمواجهة التطرف

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مواصلة تجديد الخطاب الديني وتعزيز الوعي ومواجهة التطرف.

وطالب"يحيي" في تصريحات لموقع " صدى البلد" بضرورة إطلاق حملات توعوية لمواجهة محاولات بث الأفكار المتطرفة التي تستهدف النيل من وعي المجتمع وتماسكه، مشيدًا بدور الأئمة والدعاة في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة.



وشدد عضو النواب على ضرورة مكافحة الفقر والبطالة، باعتبارهما بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة ، خاصة بين الشباب، مؤكدا أن الخطاب الديني المتطرف الذي يسيء فهم النصوص الدينية ويشجع على الكراهية والعنف، يلعب دوراً بارزاً في تغذية التطرف.

تجدر الاشارة إلى أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.



وصرّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً لعدد من ملفات عمل الوزارة، حيث تابع الرئيس سير العمل الدعوي بوزارة الأوقاف، مؤكداً أهمية الاستمرار في جهود التحصين والوقاية من الفكر المتطرف، ونشر القيم الصحيحة.



وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم وفقًا لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، مع العمل على مواجهة التطرف الديني بكل صوره، والتصدي للقيم والسلوكيات السلبية.