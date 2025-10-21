المخرج محمد دياب: تصوير فيلم "أسد" استمر سنة ونصف

كشف المخرج محمد دياب عن كواليس تحضيرات فيلم أسد وتمسكه بالممثل محمد رمضان ليكون بطل العمل مشيداً بالتزامه على التصوير طوال هذه الفترة.

وقال المخرج محمد دياب إن تصوير الفيلم تم على مدار سنة ونصف متفرقة، وسيتم طرحه قريباً في دور العرض.

ووصف محمد دياب فيلم أسد في احتفالية انطلاق أول تريلر للعمل بأنه ثاني أكبر عمل مصري إنتاجيًا، ويعتبر مخاطرة كبيرة جدًا.

وتابع محمد دياب:"من الأول مكنتش شايف غير محمد رمضان في العمل، كل الأبطال كانوا ملايكة، شوفت سنة ونص التزام غير طبيعي من رمضان، كان عاوز يكتشف نفسه من أول وجديد".

