بلوجر شهير يتهم طبيبا بالتسبب في وفاة والده: فتح ظهره داخل مركز توليد

أثار البلوجر المصري محمد النجار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره منشورًا يكشف فية تفاصيل وفاة والده، مشيرا إلى أن الحادث جاء نتيجة خطأ طبي أثناء خضوعه لعملية جراحية في الغضروف داخل أحد المراكز بمحافظة كفر الشيخ.

تفاصيل وفاة والد البلوجر محمد النجار

وقال محمد النجار في منشور عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، : أبويا دخل يعمل عملية غضروف وطلع ميت بسبب دكتور في كفر الشيخ ودخل من غير تحاليل كاملة وتسمم بالدم بسبب بكتيريا كانت موجودة في غرفة العمليات”.

وأضاف النجار: سبب وفاه أبويا بسبب دكتور ماعندهوش رحمه واستهتار بحياه الناس وفتح ظهر أبويا بغرفه عمليات بمركز نساء وتوليد بكفر الشيخ هكشف كل حاجه بالدليل ومش هسيب حق أبويا وناس كتير حصلها أكتر من أبويا وماقدرتش توصل صوتها مع دكاتره كتير .. الله يرحمك ياروح قلبي حقك هيرجع

واستكمل: مش هسيب حقك يا بابا. الدكتور اللي تسبب في موتك مش هسيبه يموت غيرك. شهادات الطب بتتوزع بالفلوس… وأنا عارف إنك يا دكتور متابع اللي بنزله أول بأول، بس لو فاكر إني هسكت تبقى غلطان”.

وتابع : “الأسابيع الجاية معايا كل الأدلة، ومستعد أطلع في كل البرامج التلفزيونية علشان أتكلم. المنظومة كلها لازم تتكشف، والوزير لازم يعرف اللي بيحصل من وراه”.