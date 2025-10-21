روجينا تغادر مهرجان الجونة السينمائي لدعم ابنتها مريم في مسرحيتها |خاص

في لفتة إنسانية وعائلية علم صدي البلد، غادرت الفنانة المصرية روجينا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مساء أمس، متجهة إلى القاهرة، وذلك لحضور العرض المسرحي الأول لابنتها مريم أشرف زكي، التي تخوض أولى تجاربها المسرحية على خشبة المسرح.

ورغم الحضور الواسع للنجوم والنجمات في مهرجان الجونة، فضّلت روجينا الوقوف بجانب ابنتها في هذه اللحظة المهمة من مسيرتها الفنية، مؤكدة أن دعمها لموهبة مريم لا يقل أهمية عن أي مشاركة فنية أخرى.

وقد حرصت روجينا على نشر صور تجمعها بابنتها من كواليس المسرحية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلّقة بكلمات فخر ومحبة:

"فخورة بيكي يا مريم.. النهارده شفتك نجمة على المسرح.. بداية قوية وبإذن الله نجاح كبير مستنيكي".

يُذكر أن مريم أشرف زكي، ابنة روجينا الدكتور أشرف زكي، قد بدأت مؤخرًا في طريقها في عالم التمثيل، وتلقى دعمًا كبيرًا من والديها ومن الوسط الفني عمومًا.