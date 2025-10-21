قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جمال الدين: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة مثالية للشركات اليابانية

وليد جمال الدين: المنطقة الاقتصادية منصة صناعية ولوجستية عالمية

محمد الغزاوى
وليد جمال الدين: المنطقة الاقتصادية منصة صناعية ولوجستية عالمية
محمد الغزاوى

بدأ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولته الترويجية بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك في إطار خطة الهيئة لجذب استثمارات جديدة في مجالات الصناعة والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية، 

و شملت فعاليات اليوم الأول لقاءات مع كبرى الشركات اليابانية ومسؤولي حكومة طوكيو، إلى جانب المشاركة في افتتاح مؤتمر "الطاقة الهيدروجينية من أجل العمل" (Hydrogen Energy Conference for Action - HENCA 2025).

وفي مستهل الزيارة، عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع فريق المجمعات الصناعية التكنولوجية (Techno Park Division) التابع لمجموعة تويوتا تسوشو كوربوريشن (Toyota Tsusho Corporation) اليابانية، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون في تطوير المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية وبحث قيام الشركة بإنشاء منطقة صناعية يابانية بنظام المطور الصناعي، مما يعزز فرص الشراكة المستقبلية في مجالات التصنيع الأخضر والتقنيات المتقدمة وإدارة المناطق الصناعية الذكية، وذلك في ضوء التعاون القائم بين الجانبين في محطة دحرجة السيارات (RORO) المنتظر افتتاحها قريبًا بميناء شرق بورسعيد.

وليد جمال الدين: المنطقة الاقتصادية منصة صناعية ولوجستية عالمية

و عقد وليد جمال الدين اجتماعًا مع الرؤساء التنفيذيين ومديري عموم مجموعة "زينشو القابضة" (Zensho Holding Corporation) اليابانية الكبرى، العاملة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد والمطاعم، وتم خلال اللقاء بحث فرص التعاون لإقامة مشروعات صناعية مشتركة في مجالات تجهيز وتعبئة وتخزين الأغذية داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة، بما يسهم في توطين سلاسل الإمداد الغذائية وتعزيز القدرات التصديرية نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد  وليد جمال الدين خلال اللقاء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة مثالية للشركات اليابانية التي تبحث عن مراكز تصنيع وتوزيع تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن التكامل بين الخبرة اليابانية في إدارة سلاسل الإمداد والإمكانات اللوجستية المتطورة للمنطقة الاقتصادية يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الصناعي والغذائي المستدام.

و عقد وليد جمال الدين اجتماعًا مع مسؤولي حكومة طوكيو للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث التقى شينيتشي تاناكا (Shinichi Tanaka)، رئيس الإدارة العامة للصناعة والعمل والنقل بحكومة طوكيو، بحضور السفير المصري في اليابان راجي الإتربي، والدكتور محمد عبد الجواد، الوزير المفوض التجاري بطوكيو.

وتناول الاجتماع بحث آفاق التعاون بين المنطقة الاقتصادية وحكومة طوكيو في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتصنيع منخفض الانبعاثات، حيث استعرض رئيس الهيئة ما تمتلكه المنطقة من بنية تحتية مؤهلة ومقومات استثمارية جاذبة للشركات اليابانية في هذا المجال الواعد، مؤكدًا أن التعاون مع الجانب الياباني في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات المستدامة يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية كمنصة إقليمية لصناعات المستقبل، ويواكب توجه الدولة المصرية نحو التحول الأخضر.

والتقى وليد جمال الدين بمحافظ طوكيو  يوريكو كويكي (Yuriko Koike)، للمشاركة في افتتاح مؤتمر "الطاقة الهيدروجينية من أجل العمل" (Hydrogen Energy Conference for Action - HENCA 2025)، أحد أبرز المؤتمرات الدولية التي تُعقد في اليابان لبحث سياسات وبرامج ومشروعات الهيدروجين الأخضر.

واستعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استراتيجية الهيئة في توطين صناعة الوقود الأخضر داخل مناطقها الصناعية

واشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أن المنطقة الاقتصادية تمتلك موقعًا استراتيجيًا فريدًا وبنية تحتية متكاملة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الوقود الأخضر، 

وأضاف وليد جمال الدين أن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات في الصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة، ومنها إنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح،

ولفت وليد جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم مصنع "مصر للهيدروجين الأخضر"، الذي يُعد أول مشروع من نوعه في مصر ويجسد الخطوة الأولى نحو إنشاء منظومة متكاملة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

والجدير بالذكر أن هذه الجولة تأتي في ضوء الدعوة الرسمية الموجهة للسيد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من جانب حكومة طوكيو، وتستهدف تعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين المصري والياباني، وجذب استثمارات جديدة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو توطين الصناعات المتقدمة ودعم الاقتصاد الأخضر.

