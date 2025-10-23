قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب
الرئيس السيسي يشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يقدم الأبعاد السبعة لكلمة الله في حياة الإنسان
الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
القمة المصرية الأوروبية.. الرئيس السيسي يؤكد: مصر عمق استراتيجي وشريك موثوق للاتحاد الأوروبي
علي الحجار يتألق في مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور كامل العدد
أسعار الذهب تختم التعاملات بارتفاع 80 جنيها
الرئيس السيسي: أطلعت القادة الأوروبيين على ما بذلته مصر من جهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بغزة
الرئيس السيسي: مصر معبر آمن وجسر حيوي لأوروبا وشريك جاد لاستقبال الاستثمارات
السفير يوسف الشرقاوي: القمة المصرية الأوروبية الأولى تمثل نقلة تاريخية في العلاقات الثنائية
برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025: سداد المستحقات المتأخرة

حياة عبد العزيز

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 23 أكتوبر على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

مشاهير برج الأسد 

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي .

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

استعد لقضاء المزيد من الوقت مع حبيبك. يمكنك أيضًا التعبير عن مشاعرك له في النصف الثاني من اليوم. تتطلب بعض العلاقات العاطفية عن بُعد مزيدًا من التواصل. يمكن لمن يهتمون بالحب بجدية التفكير في الزواج والحصول على موافقة كبار السن في المنزل اليوم. يمكن للمرأة المتزوجة أن تكون جادة في توسيع عائلتها.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

  إذا كنتَ شريكًا، فخطّط لنشاط مشترك صغير يُظهر الاهتمام والرعاية؛ فهذا سيُعيد إحياء التقارب والفرحة البسيطة. إذا كنتَ أعزبًا، فحاول إرسال رسالة ودية تُبرز ذاتك الحقيقية؛ فالفضول اللطيف قد يُثير الإعجاب. الثقة جذابة عندما تُرافقها الاحترام، لذا كن جريئًا ومراعيًا لمشاعر الآخرين. لاحظ الطرق البسيطة التي يُظهر بها الآخرون دعمهم اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

 قد يُصاب بعض الأشخاص بمضاعفات في الأذن أو العينين أو الأنف. قد يتغيب الأطفال عن المدرسة بسبب آلام في الجسم، كما ستشتكي الإناث من مشاكل في أمراض النساء.. 

وقد يواجه أصحاب المناصب القيادية انتقادات. تجنَّب الخلافات في مكان العمل. سيواجه العاملون في مجال الرعاية الصحية والقانون والإعلان أوقاتًا عصيبة اليوم، بينما قد يجد الأكاديميون وموظفو المبيعات فرص عمل جديدة. يُمكن لرجال الأعمال اليوم المضي قدمًا في مشاريع جديدة. 

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

قد تحتاج أيضًا إلى إنفاق اليوم على احتفال أو مناسبة عائلية. قد يحتاج أحد أقاربك إلى نفقات طبية، وعليك أن تكون مستعدًا للمساعدة. كما سيسدد رجال الأعمال جميع المستحقات المتأخرة..

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

قمة الاتحاد الأوروبي ومصر

شادي عبدالله: للمرة الأولى في تاريخ المجلس الأوروبي يُكتب اسم “قمة الاتحاد الأوروبي ومصر” باللغة العربية تقديرًا للرئيس السيسي

جانب من الاحتفالية

رئيس تحرير روز اليوسف: أعددنا 5 إصدارات خاصة بالمئوية

توقيع بروتوكول

بحوث الصحراء والعامة للبترول يوقعان بروتوكول تعاون لإقامة مجتمع تنموي ذكي في جنوب سيناء

بالصور

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

