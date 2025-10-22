فتح باب تلقي طلبات تغيير نشاط الأراضي وتقنين الأوضاع بالخانكة

أعلنت محافظة القليوبية عن فتح باب تلقي طلبات تغيير نشاط الأراضي وتقنين الأوضاع من النشاط الزراعي إلى أحد الأنشطة الأخرى (السكنية – الصناعية – الإنتاج الحيواني والداجني – المقابر)، وذلك داخل نطاق مدينة الخانكة فقط.



وأوضحت المحافظة أن تقديم الطلبات يبدأ يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة القليوبية.



وأكدت المحافظة أن الرسوم تحصّل لمرة واحدة فقط عند التقديم، ولا تُفرض مجددًا، مشيرة إلى أن القيم المالية المقررة مقابل تغيير النشاط محددة لهذا العام فقط، وقابلة للتعديل خلال العام القادم.



وشددت المحافظة على ضرورة إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، ومستندات الملكية الخاصة بالأرض محل الطلب، وإقرار من مقدم الطلب يفيد بأنه الشاغل للعين محل الطلب، بالإضافة إلى رفع مساحي معتمد من مركز معلومات الشبكات الأرضية، مدعوم بكروكي يوضح موقع وحدود الأرض محل الطلب.