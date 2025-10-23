ماذا يحدث لضغط دمك عند شرب عصير الرمان؟

تشير الدراسات إلى أن شرب عصير الرمان قد يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، على الرغم من أن النتائج مختلطة.

تأثير تناول عصير الرمان على ضغط الدم

أكثر مضادات الأكسدة نشاطا في الرمان ( بيدونكولاجين)، البونيكالين، و الغالاجيك(الحمض) يؤثر على ضغط الدم بثلاث طرق رئيسية.

تقليل الإجهاد التأكسدي: تعمل مضادات الأكسدة على تحييد الجزيئات غير المستقرة التي تُسمى الجذور الحرة ، والتي قد تُلحق الضرر بالشرايين وتُفقدها مرونتها، ومن خلال تصحيح الخلل بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة ( الإجهاد التأكسدي )، قد تُحسّن البوليفينولات وظيفة الشرايين وتُساعد في خفض ضغط الدم.

مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين: مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين هي فئة من الأدوية التي تخفض ضغط الدم عن طريق تثبيط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) ، مما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، تعمل بيدونكولاجين وبونيكالين وحمض الجالاجيك بشكل مشابه لمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، حيث تتسبب في اتساع الأوعية الدموية، مما يخفض ضغط الدم.

زيادة أكسيد النيتريك: أكسيد النيتريك (NO) هو غاز يُصنّعه الجسم، ويُرخي بطانة الأوعية الدموية، يُحفّز بيدونكولاجين إطلاق الإنزيمات التي تُحفّز أكسيد النيتريك، مما يُخفّض ضغط الدم مع ارتفاع مستوياته.