الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائب الشيوخ: تصدير الغاز المسال لتركيا يعزز دور مصر الإقليمي

حسن رضوان

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن "تصدير 150 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا ليس مجرد صفقة تجارية، بل هو دليل قاطع على قوة الاقتصاد المصري ونجاح استراتيجية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانتها كمنصة إقليمية للطاقة."

وأضاف في تصريح خاص لـ صدي البلد :"هذه الخطوة تؤكد قدرة مصر على استغلال مواردها الطبيعية بكفاءة عالية، وتعكس تعاونًا مثمرًا بين القطاع العام والخاص، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ودعم التنمية الاقتصادية."

مصر تثبت أنها شريك موثوق به في ملف الطاقة

وتابع سمير:"مصر تثبت أنها شريك موثوق به في ملف الطاقة، ما ينعكس إيجابًا على علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول الجوار، ويعزز فرص النمو والتنمية المستدامة."

وختم النائب أحمد سمير قائلاً: "ندعم كل الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز منظومة الطاقة وتحقيق استقرار الأسواق، وهذا التصدير يمثل نقطة مضيئة تضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية."

