محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة .. السبت

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد غدًا السبت 25 أكتوبر 2025، محاكمة 86 متهما، في القضية رقم 7347 لسنة 2025، جنايات النزهة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وأن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.