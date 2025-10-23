إزالة 25 فدان مزارع سمكية مخالفة على أرض بقرية الفتح ببورسعيد | صور

واصل حي الجنوب بمحافظة بورسعيد حملاته المكبرة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة حيث تمت إزالة 25 فدان مزارع سمكية مخالفة على أرض زراعية بقرية الفتح شباب الخرجين جنوب بورسعيد،

و ترأس الحملة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب و بمشاركة قوات الأمن ومديرية الزراعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها

وأكد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، و عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.

يذكر أن الموجة الـ27 جرى تنفيذها على 3 مراحل، كالتالى: المرحلة الأولى نفذت خلال الفترة من 9/8/2025 وحتى 22/8/2025 والمرحلة الثانية خلال الفترة من 30/8/2025 وحتى 26/9/2025 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 4/10/2025 وحتى 24/10/2025