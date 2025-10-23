قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هؤلاء الممنوعون من زيت الزيتون .. اكتشفهم
ترامب: نشن غزوا بريا ضد فنزويلا قريبا
العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة
ترامب: هذا أول سؤال سأوجهه إلى الرئيس الصيني
رئيسة الوزراء الليتوانية: روسيا تتصرف كـ"دولة إرهابية"
الدعاية انطلقت .. موعد انتخابات النواب مرحلة أولى وثانية
كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح
مسؤول أمريكي كبير: ترامب سيعاقب نتنياهو إذا أفسد اتفاق غزة
مجلس الأمن يبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية
مصر تحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ وتدين محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
محافظات

إزالة 25 فدان مزارع سمكية مخالفة على أرض بقرية الفتح ببورسعيد | صور

محمد الغزاوى

واصل حي الجنوب بمحافظة بورسعيد حملاته المكبرة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة حيث تمت إزالة 25 فدان مزارع سمكية مخالفة  على أرض زراعية بقرية الفتح شباب الخرجين جنوب بورسعيد، 

و ترأس الحملة  أحمد زغلف رئيس حي الجنوب و بمشاركة قوات الأمن ومديرية الزراعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها

إزالة 25 فدان مزارع سمكية مخالفة على أرض زراعية بقرية الفتح جنوب بورسعيد

وأكد اللواء أ ح  محب حبشي، محافظ بورسعيد، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة،  ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، و عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.

يذكر أن الموجة الـ27 جرى تنفيذها على 3 مراحل، كالتالى: المرحلة الأولى نفذت خلال الفترة من 9/8/2025 وحتى 22/8/2025  والمرحلة الثانية خلال الفترة من 30/8/2025  وحتى 26/9/2025 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 4/10/2025 وحتى 24/10/2025

