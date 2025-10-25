أخبارأسوان |لا صحة لوجود حيوانات مفترسة.. افتتاح مسجدفي إدفو.. وتوزيع لحوم على الأسر الفقيرة

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 24/10/2025 احداث متنوعة.

حيث تواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بأسوان جهودها المكثفة لضمان توافر السلع الحيوية بالكميات والأسعار الرسمية التى تم الإعلان عنها عقب تحريك أسعار الوقود طبقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

تشديد الرقابة على مستودعات وبائعي أسطوانات البوتاجاز بأسوان

شنت الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن بمحافظة أسوان حملات تموينية ورقابية مكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية لضمان الالتزام بالأسعار المقررة ومنع أى ممارسات احتكارية أو مغالاة فى الأسعار.

ويأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية للحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من مختلف السلع.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وتثبيت أسعار السلع الغذائية بأسوان

فى ضوء ما تم نشره على صفحات التواصل الإجتماعى عن وجود حيوانات مفترسة أو برية ، وكذا وجود حالات عقر فى منطقة خور عواضة بمدينة أسوان.

فقد أكد الدكتور جمعة مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان بأنه بناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لسرعة التدخل فقد تم توجيه لجنة من الإدارة برئاسة الدكتور محمد حسين ، والدكتورة أسماء سلامة للوقوف ميدانياً من أرض الواقع على هذه حقيقة هذه الوقائع والتواصل المباشر مع أهالى المنطقة .

بيطرى أسوان: لا صحة لوجود حيوانات مفترسة..ولجنة مختصة تتحقق ميدانياً

أناب اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو عاطف كامل ، وبرفقته مدير إدارة الأوقاف ، لإفتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية الحبارى التابعة لمركز إدفو ، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة والترميم الشاملة التى تم تنفيذها بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 350 ألف جنيه.

ويقام المسجد على مساحة إجمالية تبلغ 344 م2 ، حيث شملت أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية ، وتجديد أرضيات المسجد ، وأعمال الإضاءة والدهانات ، وتزويده بمرافق خدمية متكاملة تليق بحرمة بيوت الله بما يعكس روح التكافل المجتمعى والمشاركة الإيجابية من أبناء القرية فى دعم العمل الخيرى والدينى .

محافظ أسوان ينيب رئيس مدينة إدفو لإفتتاح مسجد أبو بكر الصديق.. صور

جهود متنوعة

أعطى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الأوقاف بقيادة الشيخ سمير خليل وكيل الوزارة لتسليم لحوم صكوك الأضاحى الواردة من وزارة الأوقاف بإجمالى 2 طن.

وكلف المحافظ بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بقيادة محمد يوسف لتوزيع هذه الكميات من اللحوم البلدية على الفئات المستحقة من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف المراكز والمدن .

توزيع 2طن لحوم من وزارة الأوقاف على الأسر الأكثر إحتياجاً بأسوان

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم برامج وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

قومى المرأة بأسوان يستكمل جلسات الدوار للتوعية المجتمعية

شارك مدير آثار أبوسمبل، الأثرى الدكتور أحمد مسعود، فى فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول تفسير وعرض التراث العالمي فى أفريقيا، والتى نظمتها وزارة السياحة والثقافة والفنون الإبداعية بدولة غانا، بالتعاون مع صندوق التراث العالمي الأفريقي (AWHF) والمركز الدولى لتفسير وعرض مواقع التراث العالمي (WHIPIC)، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2025، بدعم من هيئة التراث الكورية، وبشراكة مع منظمة اليونسكو – مكتب أكرا.

مدير آثار أبوسمبل يشارك بفعاليات ورشة العمل الإقليمية عن تفسير وعرض التراث العالمى بغانا