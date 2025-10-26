لن تصدق.. 3 أطعمة تساعدك على النوم بعمق

لا يأتي النوم دائمًا في الوقت الذي تريده، تُطفئ الأنوار، لكن عقلك يبقى مُشرقًا، أفكاره مُتكررة، لذلك يجب اختيار الطعام قبل النوم بشكل صحيح، للحصول على نوم هادئ بعمق.

3 أطعمة تساعدك على النوم بعمق

- كيوي

ليست وجبة خفيفة للنوم، لكنها تستحق التجربة، الكيوي غني بالسيروتونين، المادة الكيميائية التي تساعد على تنظيم الساعة البيولوجية، وهو غني بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب الذي يُبقيك متيقظًا، تناول حبة أو حبتين قبل النوم بساعة تقريبًا.

- اللوز

المغنيسيوم، المعدن الذي يعتمد عليه جسمك لاسترخاء عضلاتك وتهدئة أعصابك، غنيٌّ به اللوز، حفنة صغيرة منه بعد العشاء كفيلة بتهدئة نظامك الرياضي، كما أنه حلٌّ هادئٌ للجوع في وقت متأخر من الليل، إذ يُثبّت مستوى السكر في الدم.

- الموز

الموز طري، مألوف، وغني بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يحوله الدماغ إلى السيروتونين والميلاتونين، بفضل البوتاسيوم والمغنيسيوم الطبيعيين، يُصبح الموز أسهل وصفة طبيعية للنوم، مُهدئًا التوتر داخليًا وخارجيًا.

المصدر times of india