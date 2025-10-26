ورشة عمل عن التسويق الرقمي للعاملين بهيئة التنشيط السياحي

شاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في ورشة عمل عن التسويق الرقمي، والتي نظمتها أحد المنصات العالمية، إحدى أبرز محركات البحث والحجز الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمجموعة من العاملين لبناء القدرات البشرية العاملة بالهيئة.

تدريب هيئة تنشيط السياحة

ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن خطة الهيئة التي تركز على الاستثمار في الشراكات مع رواد منصات السفر والسياحة وتحالفات منصات التكنولوجيا العالمية للترويج للمقصد السياحي المصري ولاسيما وأنها تساهم في الوصول بشكل أسرع وأكثر فعالية لمختلف شرائح السائحين.

وتناولت ورشة العمل عرضاً لأحدث الاتجاهات وأدوات التسويق الرقمي في مجال السياحة وسبل توظيفها للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المستهدفة، كما تم استعراض تفاصيل الشراكة التي عقدتها الهيئة مع المنصة خلال عامي 2025 و 2026، ونتائج الحملة الإلكترونية التي أُطلقت في شهر يوليو الماضي بالتعاون مع المنصة للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق العربي وتستمر حتى يونيو 2026.

وخلال ورشة العمل، أشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن الشراكات التي تعقدها الهيئة مع كبرى المنصات الرقمية لتعكس التزام وزارة السياحة والآثار بتبني الابتكار الرقمي في قطاع السياحة، بما يسهم في جذب شرائح السائحين المستهدفة وكذلك قياس أداء الحملات الترويجية ومدي نجاحها في تحقيق الهدف المرجو منها وهو ما يعزز قدرتنا على تحقيق نمو مستدام للقطاع.

وأضاف أن هذه الورشة تعد خطوة عملية لتحويل هذه الرؤى إلى خطط تنفيذية؛ حيث تستهدف بناء وتطوير مهارات العاملين بالهيئة واطلاعهم علي الخطط والشراكات الاستراتيجية لها، بالإضافة إلى تدريبهم على أحدث الأساليب التكنولوجية في مجال الترويج السياحي.