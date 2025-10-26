قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انضباط العملية التعليمية.. مدير تعليم جنوب سيناء في جولة بمدرسة علي مبارك الابتدائية

ايمن محمد

​أشاد  عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بانضباط العملية التعليمية في مدرسة علي مبارك الابتدائية بمدينة طور سيناء.

​جاء ذلك خلال زيارته للمدرسة اليوم الأحد 26 أكتوبر، حيث حضر طابور الصباح برفقة هيئة التدريس من  المعلمين والمعلمات.

 وشهد مدير المديرية فقرات الطابور التي تضمنت تمرينات بدنية، وإذاعة مدرسية، ومراسم تحية العلم، وترديد التلاميذ للنشيد الوطني.

​كما تابع مدير المديرية مستويات التحصيل الدراسي للتلاميذ من داخل الفصول الدراسية، متفقدًا إجادتهم للقراءة والكتابة ومدى تطبيق برامج القرائية.

​وفي ختام الزيارة، وجّه مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الاهتمام بتطبيق برامج القرائية لتمكين التلاميذ من إجادة القراءة والكتابة.

وشدد على تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيما يخص المظهر العام للمدرسة، والقيام.، والحفاظ على علم الجمهورية جديدًا ونظيفًا ووضعه في المكان المناسب.

