طريقة عمل خلية نحل بصوص الجبنة .. جديدة وغير تقليدية

قدمت الشيف محروسة سالم، مقدمة برنامج محروسة وحكاياتها على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل خلية نحل بصوص الجبنة، فهي من الأطباق الغير تقليدية لكن رغم ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

مقادير خلية نحل بصوص الجبنة



● كيلو من الدقيق

● كوب لبن بودر

● كوب زيت

● كيس من الخميرة

● كيس من البيكنج بودر

● ملعقة سكر حبيبات

● كوب ماء دافئ

لوجه العجين وهو ني:

● 50 جرام قرفة

● 20 جرام كاكاو

● رشة ملح

● 2 معلقة سكر بودرة

للحشو:

● جبنة مثلثات

للصوص:

● 4 مثلثات جبنة

● كوب ونص سكر بودر

● كوب حليب

● كوب زبدة





طريقة تحضير خلية نحل بصوص الجبنة



تخلط مكونات العجين في العجان

تترك لتختمر حوالي ساعة

تقسم الى كرات وتترك لتختمر قليلا

تحشى الكرات بالجبنة وترص في صينية دائرية

تترك لتختمر ويتضاعف حجمها

تخلط مكونات الوجه ويدهن الوجه

تخبز في الفرن حتى تمام الطهي

تترك لتبرد قليلا

يضاف الصوص وتقدم.